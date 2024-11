Daniela Mercury declara paixão pelo Ilê Aiyê e comemora show especial

Daniela Mercury se emocionou em participação em show de 50 anos do Ilê - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Durante a celebração do 50º aniversário do Ilê Aiyê, Daniela Mercury, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira, compartilhou sua profunda conexão com o bloco afro, refletindo sobre o impacto que a entidade tem na cultura e na sociedade. Em entrevista, ela expressou sua admiração e amor pelo Ilê, destacando sua importância na luta pela igualdade e na exaltação da cultura afro-brasileira.

Leia Mais:

>>> Russo Passapusso enaltece 50 anos do Ilê Aiyê: "É uma força"

>>> Ilê Aiyê celebra 50 anos com festa e um grito por igualdade

>>> Brasil pode ter Dia Nacional da Axé Music; saiba mais

“O Ilê representa minha fé nessa cidade, minha fé na possibilidade da gente poder fazer nossas revoluções em grupos e transformar o mundo”, afirmou Daniela, enfatizando como o bloco é um símbolo de esperança e resistência. “Ele me faz ter fé na humanidade, pela beleza da sua arte e capacidade de resistência com tanta beleza. É algo que nos inspira a manter a indignação e a esperança viva”, completou.

A artista também destacou o papel fundamental das canções do Ilê na definição do que é a Axé Music. “Para mim, as músicas do Ilê são uma exaltação das pessoas que se inserem no mundo com exuberância e grandiosidade, apesar das dificuldades, do racismo e do sofrimento. Eles devolvem isso ao mundo com força e beleza”, explicou.

Daniela fez questão de ressaltar a singularidade do Ilê Aiyê no cenário carnavalesco. “O Ilê é o primeiro bloco de carnaval que faz o mundo ficar diferente. Ele mostra que as pessoas são lindas, com suas tranças, com seus cabelos black power e tudo mais. É uma afirmação da beleza e da diversidade”, afirmou, visivelmente emocionada.

A relação de Daniela com o Ilê Aiyê é longa e cheia de memórias. “Sou apaixonada pelo Ilê desde criança, pelo batuque, pelas canções e melodias. Em 1989, no Curuzu, eu cantei por horas com a percussão. Foi uma interação tão deliciosa que nunca mais quis parar”, recordou. Essa experiência a fez sentir uma conexão profunda com o bloco e suas tradições.

“Desde então, danço as danças do Ilê e canto com eles quase todos os anos. Nós nos tornamos uma família, e estar aqui hoje é uma realização para mim”, declarou a artista, que não escondeu a emoção ao falar sobre a importância desse momento.

A celebração do 50º aniversário do Ilê Aiyê, com a presença de Daniela Mercury e outros artistas, foi um verdadeiro tributo à resistência e à cultura afro-brasileira.