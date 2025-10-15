Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Daniela Mercury é vaiada durante apresentação e motivo surpreende

A cantora foi recepcionada com uma chuva de avais durante o show

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/10/2025 - 15:45 h
A artista foi detonada pelo público
A artista foi detonada pelo público -

Daniela Mercury passou por uma situação delicada durante sua apresentação no Círio de Belém, no Pará, neste fim de semana. Convidada para participar do evento pela primeira vez, a cantora recebeu uma chuva de vaias em seu show na ‘Varanda pelo Clima’.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a famosa sendo repreendida pelo público ao cantar a canção ‘Nobre Vagabundo’, de seu repertório, durante a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela avenida.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
@turistandoporgramado A cantora Daniela Mercury é vaiada durante a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, por cantar a música “À primeira vista” no momento que a berlinda passou sobre os romeiros 🥹😱 O que você achou? Comenta aqui! #belem #círio2025 #trasladacao #pará #ciriodenazaré ♬ som original - Letícia |Gramado e Viagens

De acordo com fiéis que estiveram presentes na celebração, o motivo das críticas a cantora baiana foi a escolha da música para o momento simbólico. Daniela cantou um hit que não tinha relação com a santa e sua simbologia.

Leia Também:

“O Arrepio Que Veste a Pele”: Bahia lança camisa preta com o Afropunk
Zezé Di Camargo pede anistia para presos do 8 de Janeiro; veja
Baile à La Baiana traz show inédito de Seu Jorge a Salvador

“Estava lá, ficamos perto por horas esperando uma super homenagem. Quando a imagem vem chegando ela me puxa uma música dela (ali não era o momento para aquilo, podia ter cantado antes) e quando a Santa para receber a ‘homenagem’ ela me puxa outra música nada a ver com o Círio e aquele momento que para gente é único”, disse uma internauta.

Outros internautas também comentaram sobre a situação e criticaram a postura de Daniela. “Mana, até que eu gosto de umas músicas tuas. No entanto, guarda-as pra depois que a Nazinha passar. Te toca! Não é o Baile da Chiquita, não. Neste momento é a Rainha da Amazônia passando. E toda reverência é pouco. Pega é o beco! Rasga!!!!”, disparou uma moça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Círio de Belém daniela mercury

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A artista foi detonada pelo público
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

A artista foi detonada pelo público
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

A artista foi detonada pelo público
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

A artista foi detonada pelo público
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x