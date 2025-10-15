DEU RUIM!
Daniela Mercury é vaiada durante apresentação e motivo surpreende
A cantora foi recepcionada com uma chuva de avais durante o show
Por Franciely Gomes
Daniela Mercury passou por uma situação delicada durante sua apresentação no Círio de Belém, no Pará, neste fim de semana. Convidada para participar do evento pela primeira vez, a cantora recebeu uma chuva de vaias em seu show na ‘Varanda pelo Clima’.
Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a famosa sendo repreendida pelo público ao cantar a canção ‘Nobre Vagabundo’, de seu repertório, durante a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela avenida.
@turistandoporgramado A cantora Daniela Mercury é vaiada durante a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, por cantar a música “À primeira vista” no momento que a berlinda passou sobre os romeiros 🥹😱 O que você achou? Comenta aqui! #belem #círio2025 #trasladacao #pará #ciriodenazaré ♬ som original - Letícia |Gramado e Viagens
De acordo com fiéis que estiveram presentes na celebração, o motivo das críticas a cantora baiana foi a escolha da música para o momento simbólico. Daniela cantou um hit que não tinha relação com a santa e sua simbologia.
Leia Também:
“Estava lá, ficamos perto por horas esperando uma super homenagem. Quando a imagem vem chegando ela me puxa uma música dela (ali não era o momento para aquilo, podia ter cantado antes) e quando a Santa para receber a ‘homenagem’ ela me puxa outra música nada a ver com o Círio e aquele momento que para gente é único”, disse uma internauta.
Outros internautas também comentaram sobre a situação e criticaram a postura de Daniela. “Mana, até que eu gosto de umas músicas tuas. No entanto, guarda-as pra depois que a Nazinha passar. Te toca! Não é o Baile da Chiquita, não. Neste momento é a Rainha da Amazônia passando. E toda reverência é pouco. Pega é o beco! Rasga!!!!”, disparou uma moça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes