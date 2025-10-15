Daniela Mercury é vaiada durante apresentação e motivo surpreende

A artista foi detonada pelo público - Foto: Reprodução | Instagram

Daniela Mercury passou por uma situação delicada durante sua apresentação no Círio de Belém, no Pará, neste fim de semana. Convidada para participar do evento pela primeira vez, a cantora recebeu uma chuva de vaias em seu show na ‘Varanda pelo Clima’.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a famosa sendo repreendida pelo público ao cantar a canção ‘Nobre Vagabundo’, de seu repertório, durante a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela avenida.

De acordo com fiéis que estiveram presentes na celebração, o motivo das críticas a cantora baiana foi a escolha da música para o momento simbólico. Daniela cantou um hit que não tinha relação com a santa e sua simbologia.

“Estava lá, ficamos perto por horas esperando uma super homenagem. Quando a imagem vem chegando ela me puxa uma música dela (ali não era o momento para aquilo, podia ter cantado antes) e quando a Santa para receber a ‘homenagem’ ela me puxa outra música nada a ver com o Círio e aquele momento que para gente é único”, disse uma internauta.

Outros internautas também comentaram sobre a situação e criticaram a postura de Daniela. “Mana, até que eu gosto de umas músicas tuas. No entanto, guarda-as pra depois que a Nazinha passar. Te toca! Não é o Baile da Chiquita, não. Neste momento é a Rainha da Amazônia passando. E toda reverência é pouco. Pega é o beco! Rasga!!!!”, disparou uma moça.