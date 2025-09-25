Daniela Mercury esclarece polêmica com sombreiro do Cortejo Afro

Episódio chamou atenção por apresentar um homem negro segurando um sombreiro sobre a cabeça de Wagner Moura - Foto: Reprodução | Instagram

Após a repercussão nas redes sociais envolvendo o “homem do sombreiro” durante manifestação contra a PEC da Blindagem e a anistia em Salvador, Daniela Mercury se pronunciou nesta quinta-feira, 25, no Instagram.



O episódio chamou atenção por apresentar um homem negro segurando um sombreiro sobre a cabeça de Wagner Moura e da própria cantora, gerando questionamentos e acusações de racismo por parte de alguns internautas.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O responsável pelo gesto é Veko Araújo, integrante do tradicional bloco afro Cortejo Afro. Vestido com trajes avermelhados e usando um sombreiro branco de renda, ele explicou nas redes que o ato não representa servidão:



“Só para os desavisados, sem noção e afins, quando coloco pessoas sobre o sombreiro, não represento um negro que protege ‘branco’. O sombreiro do Cortejo Afro tem outra conotação”, afirmou Veko, que ressaltou ainda: “Eu me juntei a uma grande manifestação dominical, democrática, nacional contra a bandidagem. Enfim, não que a opinião de alguns me incomode, até porque a unanimidade é falsa, e como todo artista tem um instrumento, o meu instrumento sagrado é o sombreiro”, disse.

O artista completou dizendo que não revelaria o significado do “sombreiro-man” a quem não compreende a tradição:

“É preciso ser de paz, sem pregar o ódio. Vou parafrasear Maria Bethania: ‘você pode não gostar do que faço, mas sou livre, o que não quero é ser refém do que você acha que eu deva ou não deva fazer. Sou livre. E viva a liberdade. Meu nome é Veko Araújo, uma imagem sonora nesse nosso cortejo afro”.

Pronunciamento

No seu pronunciamento, Daniela Mercury destacou o significado do sombreiro e a importância de Veko: “Eu tô aqui porque eu tenho acompanhado de perto a polêmica que a extrema direita criou em relação a Veko. Veko é patrimônio da Bahia, patrimônio do Bloco Cortejo Afro. O sombreiro de Veko significa justamente o contrário do que tentaram falar”.

Ela explicou a função do instrumento e seu simbolismo. “Veko recebe os convidados que sobem no palco durante os ensaios e desfiles de manhã, de tarde e de noite. O sombreiro de Veko é símbolo de resistência da força da cultura afro-brasileira, da beleza do povo preto. Estar debaixo dele é uma honra, uma benção de Mãe Santinha de Oyá”.

A cantora também ressaltou a relevância do bloco afro na manifestação.“A presença dele no palco significou que o Cortejo Afro estava presente na manifestação contra PEC da Blindagem. Tê-los ali foi extremamente importante pra nós, pra cidade de Salvador”.