OSBA reúne gerações em homenagem aos 80 anos de Gal Costa em Salvador

Entre os convidados estão o veterano Lazzo Matumbi e a jovem cantora Walerie Gondim - Foto: Divulgação

Com ingressos já esgotados, o concerto Gal 80, que celebra os 80 anos de nascimento de Gal Costa, acontece nesta sexta-feira, 26, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) terá transmissão ao vivo pela TVE Bahia e pelos canais da OSBA e da emissora no YouTube, reunindo nomes de diferentes gerações da música baiana.

Entre os convidados estão o veterano Lazzo Matumbi, que completa 44 anos de carreira, e a jovem cantora Walerie Gondim, que vem chamando atenção por sua interpretação no musical Djavan, O Musical: Vidas Pra Contar. Para ambos, a participação é uma oportunidade de reverenciar a memória de Gal, cada um com sua perspectiva.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lazzo destacou a força da cantora baiana e o orgulho que ela representa: “Tudo o que ela cantava chamava a atenção por conta do timbre diferente e agudo dela, que permitia alcançar notas altas. Nós, baianos, temos orgulho em saber que aquela voz vem da nossa terra, a Bahia”.



Ele também ressaltou a importância da aproximação entre o erudito e o popular: “A OSBA tem em seu repertório tradicional a música erudita, mas, quando se aproxima de músicos populares, essa junção dá muito certo. É um prazer imenso para um músico popular, como é o meu caso, se juntar a estes músicos. Carlos Prazeres dá este recado de que é possível juntar o popular e o erudito”.

Já Walerie vê na participação um marco pessoal e simbólico. “Para mim é uma alegria poder fazer isso em Salvador, cidade que me acolhe e que hoje é minha casa, ao lado de tantos artistas imensos que admiro. E fazer isso no dia do aniversário de 80 anos dela é realmente muito especial, um presentaço”.

Apesar da forte identificação com Gal, a artista frisou que estará em cena com sua própria identidade: “Vou estar ali como Walerie, como artista que sou, emprestando os meus recursos, o meu jeito, para fazer essa homenagem a ela. Sempre fui muito fã de Gal e sempre senti uma conexão muito grande com ela. Ter a oportunidade de viver isso tem um quê a mais, um molho especial”.

Além de Lazzo e Walerie, o concerto contará com participações de Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha e Sophie Charlotte, que interpretou Gal no filme Meu Nome é Gal (2023). A regência é de Carlos Prazeres, com direção artística de Manno Góes.

Realizado pelo Governo do Estado da Bahia, pela Orquestra Sinfônica da Bahia e pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o evento tem patrocínio master do Banco do Brasil, patrocínio da Bahiagás, parceria da Claro e apoio da União Brasileira de Compositores (UBC).