OSBA reúne gerações em homenagem aos 80 anos de Gal Costa em Salvador
Concerto Gal 80 celebra os 80 anos de Gal Costa no TCA
Por Beatriz Santos
Com ingressos já esgotados, o concerto Gal 80, que celebra os 80 anos de nascimento de Gal Costa, acontece nesta sexta-feira, 26, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) terá transmissão ao vivo pela TVE Bahia e pelos canais da OSBA e da emissora no YouTube, reunindo nomes de diferentes gerações da música baiana.
Entre os convidados estão o veterano Lazzo Matumbi, que completa 44 anos de carreira, e a jovem cantora Walerie Gondim, que vem chamando atenção por sua interpretação no musical Djavan, O Musical: Vidas Pra Contar. Para ambos, a participação é uma oportunidade de reverenciar a memória de Gal, cada um com sua perspectiva.
Lazzo destacou a força da cantora baiana e o orgulho que ela representa: “Tudo o que ela cantava chamava a atenção por conta do timbre diferente e agudo dela, que permitia alcançar notas altas. Nós, baianos, temos orgulho em saber que aquela voz vem da nossa terra, a Bahia”.
Ele também ressaltou a importância da aproximação entre o erudito e o popular: “A OSBA tem em seu repertório tradicional a música erudita, mas, quando se aproxima de músicos populares, essa junção dá muito certo. É um prazer imenso para um músico popular, como é o meu caso, se juntar a estes músicos. Carlos Prazeres dá este recado de que é possível juntar o popular e o erudito”.
Já Walerie vê na participação um marco pessoal e simbólico. “Para mim é uma alegria poder fazer isso em Salvador, cidade que me acolhe e que hoje é minha casa, ao lado de tantos artistas imensos que admiro. E fazer isso no dia do aniversário de 80 anos dela é realmente muito especial, um presentaço”.
Apesar da forte identificação com Gal, a artista frisou que estará em cena com sua própria identidade: “Vou estar ali como Walerie, como artista que sou, emprestando os meus recursos, o meu jeito, para fazer essa homenagem a ela. Sempre fui muito fã de Gal e sempre senti uma conexão muito grande com ela. Ter a oportunidade de viver isso tem um quê a mais, um molho especial”.
Além de Lazzo e Walerie, o concerto contará com participações de Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha e Sophie Charlotte, que interpretou Gal no filme Meu Nome é Gal (2023). A regência é de Carlos Prazeres, com direção artística de Manno Góes.
Realizado pelo Governo do Estado da Bahia, pela Orquestra Sinfônica da Bahia e pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o evento tem patrocínio master do Banco do Brasil, patrocínio da Bahiagás, parceria da Claro e apoio da União Brasileira de Compositores (UBC).
Serviço
➡️ OSBA em Gal 80
▪️Data: 29 de setembro (sexta-feira)
▪️Horário: 19h
▪️Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
▪️Transmissão: TVE Bahia, YouTube da TVE (youtube.com/tvebahia) e YouTube da OSBA (youtube.com/@OrquestraSinfonicadaBahia)
▪️Ingressos: esgotados
▪️Direção Musical e Regência: Carlos Prazeres
▪️Direção Artística: Manno Góes
▪️Convidados especiais: Aiace | Angela Velloso | Clariana | Claudia Cunha | Emanuelle Araújo | Lazzo Matumbi | Luíza Britto | Márcia Short | Simoninha | Sophie Charlotte | Walerie Gondim
▪️Estacionamento: Gratuito, na Ferreira Costa (Rua General Labatut, 505 – Barris). Será necessária a apresentação do ingresso para acesso ao estacionamento.
