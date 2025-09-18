Daniela Mercury rompe o silêncio sobre realização do Pôr do Som

Daniela Mercury no Pôr do Som - Foto: Celia Santos | Divulgação

A cantora Daniela Mercury rompeu o silêncio após o tradicional Pôr do Som, projeto criado por ela, ficar de fora, pelo segundo ano consecutivo, da programação oficial do Festival Virada Salvador 2026, que teve a grade completa revelada na manhã desta quinta-feira, 18.

A festa oficial promovida pela Prefeitura de Salvador acontecerá de 27 a 31 de dezembro, encerrando a programação antes do dia 1º de janeiro, data em que a artista costuma comandar seu famoso show de virada.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em nota enviada à imprensa, a equipe de Daniela afirmou que, mais uma vez, está “captando e lutando para fazer acontecer o Pôr do Som com uma produção ainda mais grandiosa do que a última edição”.

“Espero que tenhamos êxito e a cidade continue celebrando a arte e a nossa música na frente de um dos patrimônios históricos mais importantes do Brasil, que é o Farol da Barra”, diz o texto.

Vale destacar que a exclusão do evento pela gestão municipal não significa o cancelamento. Durante coletiva de imprensa, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantiu que a artista vai fazer o Pôr do Som com o patrocínio do Governo do Estado, assim como aconteceu na edição deste ano.

Leia a nota na íntegra:

"Hoje, a imprensa nos procurou incessantemente para comentarmos sobre a realização ou não do Pôr do Som depois que a prefeitura de Salvador anunciou o Festival da Virada na Arena ‘O Canto da Cidade’ sem que o evento, que já é tradição da cidade de há 25 anos, esteja na grade de shows.

Eu queria aproveitar essa atenção da mídia com a artista Daniela Mercury para colocar luz sobre um fato de importância ainda maior para a nossa cidade, para nosso estado e para nossa história como povo. Dia 1º de outubro, uma das mais grandiosas vozes da nossa música completa 40 anos de carreira. Graça Onasilê, do Bloco Ilê Aiyê, é a voz feminina mais marcante dos blocos afro da Bahia. É uma referência para Daniela Mercury e deve ser também para toda nova geração de artistas da cidade. Mas ela é invisibilizada pela falta reconhecimento e exaltação à força ancestral que ela carrega e deixa de legado. A Bahia só é o que é por causa de figuras raras e especiais como Graça. É por causa dela que existe Axé Músic, que existe Daniela Mercury e que existe o Carnaval da Bahia. Então, a gente aproveita essa atenção da mídia para chamar a atenção para esse fato maravilhoso e solicitar a cobertura da imprensa no evento de celebração dos 40 anos de carreira de Graça Onasilê, que vai ser realizado no Palacete Tira Chapéu, às 20h, do dia 1º de outubro, em Salvador.

Dito isso - assim como Graça - reforçamos que o Pôr do Som tem uma das coisas mais importantes na construção da cultura de um povo: tradição. São 25 anos de história. Um quarto de século de reforço da nossa arte, da nossa cultura e do nosso amor pela cidade da Bahia. Um evento que coloca Daniela Mercury como precursora em mais um fato cultural da cidade: o da criação de festivais. O Pôr do Som foi o primeiro festival da Bahia. Com Daniela comandando e idealizando 4 horas de espetáculo, que reuniram ao longo das décadas uma diversidade de gêneros como MPB, rock e homenagens a Dorival Caymmi e Chico Buarque. Além de exaltação a outras artes como a dança da Bahia, com a presença do Balé Folclórico e outras expressões artísticas da cidade — sempre dando espaço a quem não consegue destaque na mídia de uma forma geral. Um evento que reúne uma multidão, faz coro em todas as canções e eleva a energia para começar o ano novo.

O Pôr do Som é uma benção de ano novo, é um banho de folhas, é um xirê dos orixás que abençoam essa cidade e seu povo. É um evento que coloca a cidade de Salvador e a Bahia no centro das atenções e reforça o título de cidade da música, que Salvador ganhou da Unesco. Mais uma vez, estamos captando e lutando para fazer acontecer o Pôr do Som com uma produção ainda mais grandiosa do que a última edição. Espero que tenhamos êxito e a cidade continue celebrando a arte e a nossa música na frente de um dos patrimônios históricos mais importantes do Brasil, que é o Farol da Barra."