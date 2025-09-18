Menu
HOME > MÚSICA
TRADIÇÃO NA BAHIA

Vai ter Pôr do Som? O que se sabe da festa de Daniela Mercury na Virada 2026

Festival Virada Salvador 2026 teve a programação completa revelada na manhã desta quinta

Bianca Carneiro e Edvaldo Sales*

Bianca Carneiro e Edvaldo Sales*

18/09/2025 - 11:39 h
Em 2024, a ausência do Pôr do Som gerou grande comoção nas redes sociais
Em 2024, a ausência do Pôr do Som gerou grande comoção nas redes sociais

O Festival Virada Salvador 2026 teve a programação completa revelada na manhã desta quinta-feira, 18. Trazendo grandes nomes da música baiana como Ivete Sangalo, Leo Santana, Tony Salles e Bell Marques, a grade da festa, não incluirá, pelo segundo ano consecutivo, o tradicional Pôr do Som, projeto criado pela cantora Daniela Mercury.

A festa oficial promovida pela Prefeitura acontecerá de 27 a 31 de dezembro, encerrando a programação antes do dia 1º de janeiro, data em que a artista costuma comandar seu famoso show de virada.

A exclusão do evento pela gestão municipal, no entanto, não significa o cancelamento. O prefeito Bruno Reis (União) garantiu que a artista vai fazer o Pôr do Som com o patrocínio do Governo do Estado, assim como aconteceu na edição deste ano. Até o momento, nem Daniela Mercury nem sua equipe confirmaram esta informação. O Portal A TARDE buscou a assessoria da cantora e não obteve retorno.

Ivete, Safadão, Edson Gomes e mais: confira todas as atrações da Virada Salvador
Jazz na Chapada: Festival do Capão traz shows gratuitos com artistas nacionais e internacionais
Ivete Sangalo passeia sozinha em praça famosa de Salvador; assista

Polêmica com o Pôr do Som

Em 2024, a ausência do Pôr do Som gerou grande comoção nas redes sociais. Após apelo de Daniela e da sua esposa e assessora, a jornalista Malu Verçosa, o Governo da Bahia decidiu assumir a realização do evento naquele ano, que aconteceu no Farol da Barra. A expectativa é que algo semelhante ocorra em 2025, com o show sendo mantido em formato independente.

Vai ter trio na Virada?

O prefeito Bruno Reis anunciou que o Festival Virada Salvador seguirá com o formato do ano passado e não terá trio elétrico na festa.

“A gente já não fez isso o ano passado, foi um teste que nós fizemos e a gente entendeu já no ano passado que era melhor voltar a este formato, então a gente preserva o formato inicial. Sempre assim no evento a gente faz testes, tem coisas que são boas que ficam, tem outras que a gente prefere aperfeiçoar”, disse o gestor.

O gestor explicou que os dois palcos seguirão no local do evento e destacou a valorização de novos artistas.

“Tem um segundo palco, que vai ter, e que tem atrações para esse palco dos diversos estilos musicais, prestigiando os coletivos que estão surgindo nos bairros, novos artistas, grupos que estão se revelando, que fazem a apresentação. Então são dois palcos”, afirmou Bruno Reis.

*Colaborou William Falcão

x