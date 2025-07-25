Menu
AUSENTE

Motivo da ausência de Daniela Mercury no velório de Preta Gil é exposto

Cantora faleceu no último domingo, vítima de um câncer de intestino

Por Agatha Victoria

25/07/2025 - 19:16 h
Daniela Mercury visitou Preta Gil um mês antes de sua morte
Daniela Mercury visitou Preta Gil um mês antes de sua morte -

Daniela Mercury usou as redes sociais para se despedir de Preta Gil e explicar sua ausência no velório da cantora, que faleceu no último domingo, 20, vítima de um câncer no intestino.

A despedida contou com a presença de amigos, familiares e fãs da artista. A ausência de Daniela Mercury foi sentida, mas a cantora justificou:“Eu e Malu não estamos no Brasil para ir ao velório e homenagear nossa amada amiga, que admiramos imensamente”.

Apesar da distância, Daniela deixou uma homenagem à Preta em seu perfil no Instagram.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo íntimo de uma visita feita à filha de Gilberto Gil, um mês antes de sua morte. No vídeo, as duas se abraçam e trocam gestos de carinho.

Leia Também:

Cantor Leonardo não fala com Ana Maria Braga; entenda
Gominho faz revelação surpreendente sobre velório de Preta Gil
Em oração, noiva de Oruam pede liberdade para o rapper

Daniela elogiou a força e o talento da artista, ressaltando o impacto que Preta Gil deixou:

"Uma mulher foda, genial, cheia de talento e consciência do mundo em que vivia. Que Preta continue a inspirar mais e mais amor entre nós. Desejo que lembrar dela seja uma forma de nos tornarmos mais fortes para enfrentar as dificuldades da vida", escreveu.

A cantora também destacou o legado de Preta Gil na luta por direitos sociais: "Ela merece todas as homenagens e todo esse amor, pois uniu todo mundo, multiplicou felicidade e lutou durante a vida por nossa comunidade LGBTQIA+, entre tantas outras causas".

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Daniela Mercury (@danielamercury)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Ver todas

