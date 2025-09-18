GG
De graça! Leo Santana negocia show gigante para celebrar o Novembro Negro
Evento acontecerá na Praça Maria Felipa, em Salvador
Por Vinicius Viana e Edvaldo Sales
O cantor baiano Léo Santana irá fazer um show especial, que pode incluir a gravação de um DVD, na Praça Maria Felipa, a antiga Praça Cairu, em Salvador, no mês de novembro, que é dedicado à Consciência Negra.
A revelação foi feita pelo presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18, durante o anúncio da grade do Festival Virada Salvador 2026. Ao que tudo indica, o evento será aberto ao público.
Segundo Edington, o show é uma das atrações do Salvador Capital Afro e será um dos pontos altos da celebração do Novembro Negro. “Existe a possibilidade da gente fazer um show que vai celebrar a carreira de Léo Santana e que a ideia é que isso seja feito em novembro”, disse.
Ainda em negociação com a equipe do artista, Isaac Edington revelou que provavelmente Léo Santana vai se apresentar no dia 5 de novembro. “Vai ser mais um atrativo para Salvador durante um período importante que é o mês de novembro para a nossa cidade”, completou.
Vale lembrar que Léo Santana vai celebrar os 20 anos de carreira com um projeto especial, o ‘LS 20 Anos’, em novembro deste ano, em Salvador, para exaltar a cultura negra. O projeto inclui um repertório com regravações de grandes sucessos e quatro canções inéditas de pagodão raiz, celebrando sua trajetória desde os tempos de banda Parangolé.
