Deu ruim! Show de Ludmilla no Rock in Rio pode ser cancelado

Marcado para esta sexta-feira, 13, às 19h, o show de Ludmilla no Rock in Rio pode não acontecer. A apresentação corre risco de ser cancelada devido a restrições impostas pelo festival.

De acordo com o portal “Leo Dias”, a artista acabou sendo surpreendida com a proibição de parte da megaestrutura de seu show, que já havia sido aprovada previamente pela organização. Segundo a publicação, a cantora só teria ficado sabendo das mudanças durante a passagem de som nesta manhã.

Com isso, Ludmilla teme que a qualidade da apresentação seja afetada, visto que a estrutura fazia parte de uma organização estética e visual preparada por meses. O Rock in Rio proibiu até mesmo o uso da passarela, que é utilizada pela cantora em todas as suas apresentações.

Agora, a carioca está pensando se ainda vai se apresentar no evento.