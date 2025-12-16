Diogo Nogueira reforça potência, inovação e força do samba em nova turnê

O artista passará com a turnê por diversas cidades - Foto: Divulgação

Diogo Nogueira celebrará seus 20 anos de carreira de uma forma especial em 2026. O cantor anunciou o lançamento da turnê “Infinito Samba”, nesta terça-feira, 16, que passará por diversas capitais brasileiras, incluindo Salvador, na Bahia.

Apresentando uma roupagem nova para o gênero, que é tão popular no Brasil, o artista pretende criar um elo entre o samba de ontem e o samba de amanhã. Além de exibir produções inéditas durante os shows, o sambista cantará os maiores clássicos de sua carreira e fará referências ao samba raiz.

Durante uma coletiva de imprensa, o sambista afirmou que a turnê é a realização de um sonho e promete mostrar a evolução de sua carreira ao longo destas duas décadas, como um presente para os fãs e para ele próprio.

“Não é atoa que eu estou fazendo 20 anos de carreira. Fazendo shows pelo Brasil inteiro, estando ou não na mídia. Hoje eu posso dizer que fiz, e venho fazendo, tudo pelo samba”, disparou.

Passagem por Salvador

Ainda no bate-papo, Diogo Nogueira falou sobre sua passagem pela capital baiana em abril de 2026. O cantor celebrou a homenagem feita pela cidade ao samba durante o Carnaval e afirmou que pretende representar a cultura local durante a apresentação, já que o gênero nasceu na Bahia.

“Em cada show desse vamos convidar artistas reconhecidos no mercado e outros que estão começando a carreira, jovens artistas, para justamente fazer essa junção do novo e do mais experiente. Trazendo a essência desses 20 anos”, disse ele ao ser questionado pela reportagem do Portal A TARDE.

Os ingressos para os primeiros shows já estão à venda e podem ser comprados através do site oficial do artista.

