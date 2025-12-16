Marta Leão leva novo espetáculo musical ao Museu de Arte da Bahia

Show marca o reencontro da artista com o público - Foto: Arasteh Jones | Divulgação

A cantora e atriz Marta Leão apresenta, no dia 20 de dezembro de 2025, às 16h, no Museu de Arte da Bahia, o espetáculo Show Do Coração, uma apresentação criada para celebrar a música como gesto de afeto, reflexão e esperança.

O show marca o reencontro da artista com o público em uma experiência presencial marcada pela sensibilidade e pelo diálogo direto com quem acompanha sua trajetória.

O espetáculo nasce do carinho de Marta pelo público e da relação construída com os seguidores de seu canal no YouTube, que aguardavam por esse encontro ao vivo. A proposta é transformar o palco em um espaço de escuta, troca e emoção, reunindo canções que refletem uma visão humanista e afetiva da arte.



No repertório, a artista interpreta músicas que traduzem sua entrega artística. 'Sangrando', de Gonzaguinha, simboliza a oferta da própria voz ao público; o clássico 'Imagine', de John Lennon, reafirma o sonho por um mundo sem fronteiras, discriminações e injustiças; enquanto 'O Seu Olhar' destaca a potência transformadora de um simples gesto humano.

A apresentação também conduz o público a um mergulho no autoconhecimento e na reflexão sobre a existência. Em 'Le Lac Saint-Sébastien', a natureza se manifesta por meio do lago, questionando a relação humana com o meio ambiente; já 'Don’t Worry Be Happy' celebra a leveza, a alegria e a resiliência.

Completam o repertório 'Se Eu Quiser Falar Com Deus', de Gilberto Gil, e 'Canto do Povo de Um Lugar', de Caetano Veloso, em uma seleção musical escolhida, como define a própria artista, 'Do Coração'.

No palco, Marta Leão assume voz e criação, acompanhada pelos músicos Octávio Moura (direção musical, arranjos e piano), Kiko Souza (flauta e sax) e Márcio Sá (percussão). A produção do espetáculo é assinada pela Gabiroba Cultural.