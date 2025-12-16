Menu
HOME > MÚSICA
GRATUITO!

Marta Leão leva novo espetáculo musical ao Museu de Arte da Bahia

Show gratuito propõe um encontro afetivo com canções que falam de esperança

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

16/12/2025 - 11:43 h
Show marca o reencontro da artista com o público
Show marca o reencontro da artista com o público -

A cantora e atriz Marta Leão apresenta, no dia 20 de dezembro de 2025, às 16h, no Museu de Arte da Bahia, o espetáculo Show Do Coração, uma apresentação criada para celebrar a música como gesto de afeto, reflexão e esperança.

O show marca o reencontro da artista com o público em uma experiência presencial marcada pela sensibilidade e pelo diálogo direto com quem acompanha sua trajetória.

O espetáculo nasce do carinho de Marta pelo público e da relação construída com os seguidores de seu canal no YouTube, que aguardavam por esse encontro ao vivo. A proposta é transformar o palco em um espaço de escuta, troca e emoção, reunindo canções que refletem uma visão humanista e afetiva da arte.

No repertório, a artista interpreta músicas que traduzem sua entrega artística. 'Sangrando', de Gonzaguinha, simboliza a oferta da própria voz ao público; o clássico 'Imagine', de John Lennon, reafirma o sonho por um mundo sem fronteiras, discriminações e injustiças; enquanto 'O Seu Olhar' destaca a potência transformadora de um simples gesto humano.

A apresentação também conduz o público a um mergulho no autoconhecimento e na reflexão sobre a existência. Em 'Le Lac Saint-Sébastien', a natureza se manifesta por meio do lago, questionando a relação humana com o meio ambiente; já 'Don’t Worry Be Happy' celebra a leveza, a alegria e a resiliência.

Completam o repertório 'Se Eu Quiser Falar Com Deus', de Gilberto Gil, e 'Canto do Povo de Um Lugar', de Caetano Veloso, em uma seleção musical escolhida, como define a própria artista, 'Do Coração'.

No palco, Marta Leão assume voz e criação, acompanhada pelos músicos Octávio Moura (direção musical, arranjos e piano), Kiko Souza (flauta e sax) e Márcio Sá (percussão). A produção do espetáculo é assinada pela Gabiroba Cultural.

Serviços

➡️ SHOW DO CORAÇÃO

▪️Local: Museu de Arte da Bahia

▪️Data: 20 de dezembro de 2025

▪️Horário: 16h

▪️Entrada gratuita

Tags:

música Salvador show

