Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual
Registro ao vivo em trio elétrico destaca a força do samba de roda nas ruas da capital baiana
Por Beatriz Santos
O cantor e compositor Filipe Escandurras lançou no YouTube um audiovisual especial do projeto SambaDurras, registrado ao vivo durante a Caminhada do Samba, em Salvador.
Gravado em pleno trio elétrico, o material traduz a energia das ruas e a conexão direta do artista com o público em um dos eventos mais representativos da cultura popular baiana.
O desfile aconteceu no dia 30 de novembro, no Campo Grande, e reuniu um público amante do samba, que acompanhou o percurso e transformou o trio em um verdadeiro palco a céu aberto.
Em meio à multidão, Escandurras levou o samba para o centro da festa em um registro marcado pela diversão e participação popular.
O audiovisual reforça a proposta do SambaDurras, projeto que une releituras, identidade cultural e valorização da música baiana. A direção de vídeo do material é assinada por Deived Cardoso, responsável por capturar a intensidade do momento e a atmosfera vibrante do evento.
