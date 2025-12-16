Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Filipe Escandurras lançou um audiovisual especial durante a Caminhada do Samba em Salvador - Foto: Divulgação

O cantor e compositor Filipe Escandurras lançou no YouTube um audiovisual especial do projeto SambaDurras, registrado ao vivo durante a Caminhada do Samba, em Salvador.

Gravado em pleno trio elétrico, o material traduz a energia das ruas e a conexão direta do artista com o público em um dos eventos mais representativos da cultura popular baiana.

O desfile aconteceu no dia 30 de novembro, no Campo Grande, e reuniu um público amante do samba, que acompanhou o percurso e transformou o trio em um verdadeiro palco a céu aberto.

Em meio à multidão, Escandurras levou o samba para o centro da festa em um registro marcado pela diversão e participação popular.



O audiovisual reforça a proposta do SambaDurras, projeto que une releituras, identidade cultural e valorização da música baiana. A direção de vídeo do material é assinada por Deived Cardoso, responsável por capturar a intensidade do momento e a atmosfera vibrante do evento.

Veja o vídeo: