Após briga com o SBT, Zezé fica no prejuízo por show cancelado

Após a polêmica em que o cantor se envolveu com o SBT, um show do sertanejo Zezé Di Camargo na Festa de Reis de São José do Egito (PE) foi cancelado, nesta terça-feira, 16. O cantor receberia R$ 500 mil pagos com recursos federais, segundo a publicação no Diário Oficial da União.

O prefeito de São José do Egito, Fredson Brito, anunciou o cancelamento do show após Zezé acusar as filhas de Silvio Santos de “prostituir” a emissora por convidarem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o evento de inauguração do SBT News.

Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito diz que não pode admitir que o município “seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja”. O gestor complementou: “Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente”.

O show seria realizado no dia 4 de janeiro de 2025. O contrato visava atender pedido da Secretaria Municipal de Cultura do Município de São José do Egito (PE) e tinha valor de R$ 500 mil pagos com “recurso federal”.

Confira a íntegra da nota:

"Como prefeito e representante democraticamente eleito de São José do Egito, tenho o dever de zelar pela imagem, pela paz social e pelo bem-estar do nosso povo.

Não aceito, em hipótese alguma, que São José do Egito seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja — seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área. Nossa cidade não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente.

Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo. De forma imediata, a Prefeitura realizou a contratação da banda Seu Desejo (Yara Tchê & Alessandro) que se apresentará na Festa de Reis de 2026, no dia 4 de janeiro, mantendo o brilho, a alegria e a grandeza do nosso evento. Temos o orgulho de anunciar que esta edição dessa festa centenária terá ampliado o investimento em artistas locais – será o maior da história. Estes que estão presentes desde o início e vão permanecer nos eventos do município nos próximos anos.

Vivemos um novo momento em São José do Egito. Um tempo de união, de esperança e de transformação. Nossa cidade está avançando, se reconstruindo e se afirmando como um lugar de cultura, de acolhimento e de orgulho para o Sertão, para Pernambuco e para o Brasil.

Aqui não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações. São José do Egito merece respeito. Merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história — e assim continuará sendo.

Seguiremos, de mãos dadas com o povo, trabalhando para fortalecer aquilo que nos une e para garantir que nossa cidade continue no caminho do desenvolvimento, da paz e da cultura produzida pelos nossos artistas que são orgulho da nossa gente.

Fredson Brito

Prefeito de São José do Egito"