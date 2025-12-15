Menu
REAÇÃO

Zezé Di Camargo precisa de “tratamento psiquiátrico”, diz petista

Chico Vigilante classificou como “baboseiras” as falas de Zezé

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

15/12/2025 - 21:33 h
Zezé Di Camargo foi alvo de críticas do deputado distrital Chico Vigilante (PT).
Zezé Di Camargo foi alvo de críticas do deputado distrital Chico Vigilante (PT).

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) reagiu às declarações do cantor Zezé Di Camargo contra as filhas do apresentador Silvio Santos, que disse que as jovens estão “prostituindo” o SBT, nesta segunda-feira, 15.

O artista se irritou após o SBT convidar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para o evento de lançamento do projeto SBT News, na última sexta-feira (12).

Chico classificou como “baboseiras” as falas de Zezé e afirmou que o cantor “está precisando de um tratamento psiquiátrico”. “Tu não é espírita para ter incorporado o espírito do Silvio Santos e dizer que as meninas não estão honrando [o legado do apresentador]. O Silvio Santos recebia todo mundo, cara”, rebateu Chico Vigilante em um vídeo publicado no Instagram.

“Eu mesmo estive no SBT, no programa da Hebe Camargo, dando entrevista. Para ele, não havia esquerda e nem direita, ele recebia todo mundo que dava audiência”, comentou o deputado.

Flávio endossa críticas de Zezé Di Camargo ao SBT: "Decepção"
Qual a visão política de Silvio Santos? Debate volta após Lula no SBT
Janja acusa Zezé di Camargo de “machismo” e inflama crise no SBT

O parlamentar ainda acusou Zezé Di Camargo de receber emendas Pix por meio de cachês. “Você falou que as meninas se prostituiram, Zezé. Que vergonha. Sabe o que é prostituição baixa?! É o que vocês fazem: vão lá numa cidadezinha do interior do Brasil, ‘rapam’ todo o dinheiro em um show, levam a economia daquela cidade toda. As emendas Pix são destinadas a shows de vocês. Tudo corrupção”.

Cancelamento

O SBT se manifestou publicamente sobre a exibição do especial de Natal com o cantor Zezé Di Camargo. Em uma nota oficial, enviada à imprensa nesta segunda-feira, 15, a equipe de assessoria da emissora informou que a atração foi cancelada.

“A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial “Natal é Amor”, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h00. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário”, escreveram.

