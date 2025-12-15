Menu
ANO NOVO 2026

Reggae ao pôr do sol promete marcar o Réveillon no Vale do Capão

Evento de Ano Novo une música, natureza e boas vibrações na Chapada Diamantina

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

15/12/2025 - 11:26 h | Atualizada em 15/12/2025 - 18:21
Pousada do Capão recebe o Capão Reggae Vale – Sunset para a virada do ano
Pousada do Capão recebe o Capão Reggae Vale – Sunset para a virada do ano

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, será cenário de uma das celebrações de Ano Novo mais aguardadas da região. No dia 1º de janeiro de 2026, a Pousada do Capão recebe o Capão Reggae Vale – Sunset, evento que aposta na energia do reggae e no pôr do sol icônico do Capão para dar início ao novo ano.

A principal atração da festa é o cantor e compositor baiano Jeremias Gomes, um dos nomes em maior ascensão no reggae nacional. Conhecido pela voz potente e letras que misturam conscientização e boas vibrações, o artista, filho do reggaeman Edson Gomes, apresenta sucessos e canções que celebram cultura e resistência.

Com início às 16h30, o evento foi pensado para acompanhar o entardecer no Vale do Capão, criando uma atmosfera de renovação e conexão com a natureza. A programação conta ainda com a banda Ponte Velha, que transita entre o reggae raiz e influências contemporâneas, prometendo manter o público em clima de dança.

“O ‘Capão Reggae Vale - Sunset’ é mais do que um show; é uma experiência de celebração e conexão com a natureza exuberante do Capão, embalada por uma música que é pura paz e energia. É a maneira perfeita de começar 2026”, afirma Zecafé e os Sons do Capão.

Imagem ilustrativa da imagem Reggae ao pôr do sol promete marcar o Réveillon no Vale do Capão
| Foto: Divulgação

O Capão Reggae Vale nasce com a missão de valorizar a cultura reggae no coração da Chapada Diamantina, ocupando um dos cenários mais emblemáticos da Bahia: o Anfiteatro da Pousada do Capão. A proposta é unir paz, arte e natureza em uma celebração, reunindo nomes do reggae nacional e local.

Com mais de 30 anos de história, a Pousada do Capão é reconhecida como um refúgio para quem busca hospedagem e contato direto com a natureza. Localizada em um dos destinos mais visitados da Chapada Diamantina, o espaço também se destaca por promover cultura, sustentabilidade e arte.

Serviços

➡️ Capão Reggae Vale – Sunset

▪️Atrações: Jeremias Gomes e Banda Ponte Velha

▪️Data: 1º de janeiro de 2026 (quinta-feira)

▪️Horário: 16h30

▪️Local: Pousada do Capão, Vale do Capão, Chapada Diamantina/BA

▪️Ingressos: Lote promocional R$ 60,00

▪️Vendas: exclusivas pela plataforma Sympla

x