Reggae ao pôr do sol promete marcar o Réveillon no Vale do Capão

Pousada do Capão recebe o Capão Reggae Vale – Sunset para a virada do ano - Foto: Divulgação

O Vale do Capão, na Chapada Diamantina, será cenário de uma das celebrações de Ano Novo mais aguardadas da região. No dia 1º de janeiro de 2026, a Pousada do Capão recebe o Capão Reggae Vale – Sunset, evento que aposta na energia do reggae e no pôr do sol icônico do Capão para dar início ao novo ano.

A principal atração da festa é o cantor e compositor baiano Jeremias Gomes, um dos nomes em maior ascensão no reggae nacional. Conhecido pela voz potente e letras que misturam conscientização e boas vibrações, o artista, filho do reggaeman Edson Gomes, apresenta sucessos e canções que celebram cultura e resistência.

Com início às 16h30, o evento foi pensado para acompanhar o entardecer no Vale do Capão, criando uma atmosfera de renovação e conexão com a natureza. A programação conta ainda com a banda Ponte Velha, que transita entre o reggae raiz e influências contemporâneas, prometendo manter o público em clima de dança.

“O ‘Capão Reggae Vale - Sunset’ é mais do que um show; é uma experiência de celebração e conexão com a natureza exuberante do Capão, embalada por uma música que é pura paz e energia. É a maneira perfeita de começar 2026”, afirma Zecafé e os Sons do Capão.

| Foto: Divulgação

O Capão Reggae Vale nasce com a missão de valorizar a cultura reggae no coração da Chapada Diamantina, ocupando um dos cenários mais emblemáticos da Bahia: o Anfiteatro da Pousada do Capão. A proposta é unir paz, arte e natureza em uma celebração, reunindo nomes do reggae nacional e local.

Com mais de 30 anos de história, a Pousada do Capão é reconhecida como um refúgio para quem busca hospedagem e contato direto com a natureza. Localizada em um dos destinos mais visitados da Chapada Diamantina, o espaço também se destaca por promover cultura, sustentabilidade e arte.