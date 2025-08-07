Do pagodão ao funk: Oh Polêmico lança hit com DJ Buarque

Esse é o segundo feat dos dois - Foto: @santos_gb-30

Conhecido como Oh Polêmico, Deivisson Nascimento está passando por outros ritmos além do pagodão baiano. O cantor acaba de lançar, nesta quinta-feira, 7, a canção “Em Qualquer Lugar”, parceria com o DJ Buarque, em todas as plataformas digitais.

O hit conversa com a vivência da comunidade, exaltando a correria, o estilo de vida e o orgulho de ser periférico, que corre na veia dos artistas. O clipe foi gravado na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, mostrando a realidade dos moradores do local.

Em entrevista ao Portal A Tarde, o artista revelou o processo de produção da canção. “Quando a gente gravou a música Rufo Rufo [primeira parceria deles], eu falei para ele: ‘É bom a gente deixar mais uma pronta’. E aí tinha um amigo, Jota, que estava participando também, ele é compositor e pegou, mostrou essa letra. A gente só encaixou algumas coisas, mudou algumas algumas letras e o Buarque veio com a parte dele”, disparou.

“E a produção da música quem fez foi o DJ Cross, que é o DJ que tem parceria com o Buarque. O Buarque o trouxe para Salvador e ele produziu a música toda, a gente foi ali mudando algumas algumas batidas e deu muito certo”, completou ele, que iniciou sua carreira cantando funk.

Oh Polêmico no trap?

Durante o bate papo, o cantor também falou sobre a possibilidade de cantar outros gêneros musicais como trap. Ele afirmou que já tem canções do gênero escritas e gravadas, que devem ser lançadas em 2026.

“Eu me considero um cantor de pagotrap, porque eu pego algumas músicas de trap e trago para o pagode e eu também já gravei músicas de trap. Eu escrevo canções deste gênero também e penso em soltar um som meu em 2026, falando a realidade das comunidades, trazendo tudo que as pessoas passam dentro da comunidade”, disse.

Ele também contou que sonha em fazer um feat com o rapper Orochi e confessou ser fã do artista. “Tô tentando gravar um som com o Orochi. Curto bastante o som dele. Eu sou fã”, afirmou.