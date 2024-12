Ed Motta se manifesta após polêmica e pede desculpa a funcionário

Ed Motta se pronunciou após fortes críticas - Foto: Reprodução | Instagram

Ed Motta decidiu se posicionar, por meio das redes sociais, após a confusão que protagonizou durante o show que realizou no festival Rock The Mountain, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o artista se irritou com o "roadie" (profissional responsável, em sua equipe, por toda a pré-produção no palco), chamou-o de "filho da p*ta" e sugeriu que ele estava demitido.

No momento do desentendimento, o público presente rejeitou a atitude do famoso e começou a vaiar a apresentação. Depois da repercussão nas redes sociais, Ed reagiu.

Uma internauta escreveu em comentário no Instagram: "Estava no show e não achei elegante e nem respeitoso a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo. Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive 'demitindo', na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa".

O cantor, então, reagiu ao comentário e se desculpou pela situação, mas ponderou o motivo para a irritação era decorrente de uma falha grave cometida pelo funcionário. O problema não foi especificado.

"Foram menos cuidadosos e profissionais comigo", disparou o artista.

Ed Motta completou: "Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje (no domingo) comprometeram a minha performance e consequentemente a da banda. Não foi coisa simples, coisa pouca. Foi grave, sério. Mas você tem toda razão. Eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes".