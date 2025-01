Emanuelle Araújo e Tatau se reúnem para novo projeto musical

Emanuelle Araújo reúne grandes nomes da música baiana - Foto: Anna Costa e Silva

A cantora baiana Emanuelle Araújo está preparando um presente para seus fãs: um novo álbum repleto de ritmos brasileiros e grandes parcerias. Em primeira mão para o Portal A TARDE, a artista revelou que uma das faixas do disco conta com a participação especial de Tatau, seu amigo de longa data.

A canção, uma composição do próprio Tatau com produção de Kassin, celebra a amizade de longa data entre os dois artistas. "É uma música que celebra nossa relação. Desde o meu primeiro ano no EVA sempre tive Tatau como um mestre, um parceiro que me dava força e inspiração e assim seguimos nossa história", revela Emanuelle.

Este é mais um projeto de Emanuelle Araújo que reúne grandes nomes da música baiana. O primeiro single, 'Vá na Paz do Senhor', já foi lançado, assim como a releitura de 'Minha História', um clássico da Timbalada, em parceria com Luizinho SP.

O novo álbum também contará com a participação da banda Ilê Aiyê, em uma faixa especial que celebra os 50 anos do bloco afro. Além disso, outras músicas inéditas e regravações estão sendo finalizadas e serão lançadas em breve.