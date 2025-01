Emanuelle Araújo grava música inédita com o Ilê Aiyê: "Emocionante"

Gravação aconteceu nesta segunda-feira, 23, véspera de Natal - Foto: Anna Costa e Silva

A banda Aiyê, do tradicional bloco afro Ilê Aiyê, participou de uma faixa especial no novo álbum da cantora e atriz Emanuelle Araújo, em comemoração aos 50 anos do grupo. A gravação aconteceu nesta segunda-feira, 23, véspera de Natal, no estúdio WR Bahia, em Salvador, e foi antecipada ao Portal A TARDE.

A música é uma composição de Tenison Del Rey, com produção assinada por Kassin, e faz parte de um projeto dedicado aos ritmos baianos.

“Na véspera do Natal, eu ganhei esse presente que foi ter essa gravação, esse feat com Ilê Aiyê para o meu próximo álbum que está sendo gravado aqui na WR Bahia, em Salvador, com um trabalho onde eu reverencio a Bahia. Escolhi essa canção do compositor Tenison del Rey e fiz o convite à banda para homenagear e celebrar os 50 anos do primeiro bloco afro da Bahia, o bloco afro mais antigo da nossa terra. Fizemos essa gravação hoje, foi lindo, emocionante e muito em breve lançaremos essa música em todas as plataformas digitais”, destacou Emanuelle.

| Foto: Anna Costa e Silva

O álbum também conta com outros lançamentos marcantes. O primeiro single, “Vá na Paz do Senhor”, uma composição de Leonardo Reis e Deco Simões, foi lançado em junho com um clipe gravado em Salvador, repleto de participações especiais e dirigido por Magali Moraes e Nanda Costa. Já o segundo single, lançado em novembro, é uma releitura de “Minha História”, clássico da Timbalada, composto por Xexéu em parceria com Luizinho SP. A faixa tem produção de Kassin, mixagem do premiado Michael Brauer e arranjos que incluem contribuições de músicos como o guitarrista Davi Moraes, o percussionista Ricardo Guerra e o tubista britânico Theon Cross.

O projeto combina canções inéditas com releituras de grandes sucessos, explorando a riqueza dos ritmos baianos e reafirmando a conexão de Emanuelle com suas raízes culturais. Mais faixas estão em produção e serão lançadas em breve, prometendo consolidar esse trabalho como um tributo à música da Bahia e à trajetória da cantora.