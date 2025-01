Pôr do Som: Daniela Mercury confirma convidados do show

Pôr do Som vai acontecer no dia 1º de janeiro no Farol da Barra, em Salvador - Foto: Reprodução da capa do álbum ao vivo 'Eu sou o Carnaval'

A cantora Daniela Mercury usou o Instagram nessa quarta-feira, 26, para revelar os convidados que vão cantar com ela no Pôr do Som, que acontece no dia 1º de janeiro no Farol da Barra, em Salvador.

Os nomes confirmados pela artista são: Carlinhos Brown, Banda Mel, Márcia Freire, Banda Didá, Rachel Reis e Gabriel Mercury. Daniela já havia mencionado esses artistas durante a coletiva de imprensa que ela realizou na casa dela no último sábado, 21, para anunciar que o espetáculo aconteceria, mas não havia ainda uma confirmação.

A realização do Pôr do Som em 2025 foi confirmada após o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, visitar Daniela em sua residência pela manhã e formalizar o convite em nome do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Reconhecendo a relevância cultural do espetáculo, o gestor também entrou em contato diretamente com a artista para dar a notícia. Emocionada, Daniela desabafou: “Já estava achando que não ia acontecer. É um evento que eu fiz para a cidade como presente há 25 anos e virou calendário de Salvador e da Bahia, que é o berço da música popular brasileira. Eu prometo fazer um showzaço, o melhor de todos os anos. Eu estava agoniada demais, achando que não ia acontecer.”

Impasse

Neste ano, diferente do que ocorreu em outras edições, o Pôr do Som não fará parte da programação oficial do Festival Virada Salvador, que acontecerá entre 27 e 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

No último mês, um impasse tomou conta do evento. Isso porque a Prefeitura de Salvador modificou as datas de realização do Réveillon oficial e retirou o dia 1º de janeiro da grade. Sem querer deixar de fazer o seu espetáculo nesta data, a cantora optou por tentar viabilizar o projeto por conta própria.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, chegou a pontuou que a Prefeitura de Salvador sempre bancou o cachê da artista e que fará o pagamento mais uma vez a ela. No entanto, a artista ficou responsável pela realização do projeto.

“Nos comprometemos a pagar o cachê dela e ela se comprometeu a buscar outros parceiros também para poder viabilizar a estrutura. Da nossa parte está tudo certo”, garantiu ainda o gestor.