Ensaios da Anitta: cantora anuncia data de show em Salvador

Os Ensaios da Anitta de 2025 terá como tema ‘Maratona da Jogação’ - Foto: Reprodução | Instagram @anitta

Anitta anunciou as datas do seu evento pré-carnaval, os Ensaios da Anitta, para 2025. Em suas redes sociais, a funkeira divulgou que Salvador será a terceira cidade pela qual ela passará. A artista vai se apresentar na capital baiana no dia 18 de janeiro.

Confira todas as datas:

11/01 - São Luís

12/01 - Fortaleza

18/01 - Salvador

19/01 - Brasília

25/01 - Recife

26/01 - Ribeirão Preto

01/02 - Belo Horizonte

02/02 - Campinas

08/02 - Rio de Janeiro

15/02 - Curitiba

16/02 - Florianópolis

22/02 - São Paulo

Os Ensaios da Anitta de 2025 terá como tema ‘Maratona da Jogação’, que celebra o universo esportivo. Como manda a tradição, o tema escolhido também será refletido nos looks usados pela artista.



Nas primeiras imagens divulgadas, Anitta trouxe referências de três modalidades: futebol, tênis e ginástica.

Já no perfil oficial do evento, a brasileira publicou o take dando mais detalhes dos visuais. “Vocês estão preparados para o Carnaval de 2025?”, escreveu.