Essa música de Edson Gomes está emocionando todo mundo no TikTok

O cantor Edson Gomes - Foto: Divulgação

Uma das vozes mais marcantes do reggae nacional está de volta aos holofotes e com a ajuda de uma nova geração. A música “Fala Só de Amor”, lançada em 1990 pelo cantor baiano Edson Gomes, está bombando no TikTok graças a uma trend que vem emocionando usuários de todo o país.

Conforme dados exclusivos obtidos pelo Portal A TARDE, no dia 30 de junho, a faixa alcançou seu maior pico na plataforma, com mais de 13 mil vídeos publicados em um único dia. Até a última quinta-feira, 10 de julho, já eram 35,8 mil vídeos criados usando a canção.

O número continua subindo, impulsionado por uma onda de vídeos que celebram momentos de afeto, reunindo desde casais apaixonados até amigos e familiares.

A hashtag #edsongomes já ultrapassa 14,6 mil publicações, enquanto #reggae acumula impressionantes 1,9 milhão de vídeos na plataforma. Confira alguns vídeos: