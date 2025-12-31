Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA CARREIRA

Ex-dupla de Zezé, Luciano faz show gospel e valor de cachê surpreende

O artista está começando a seguir a carreira gospel

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/12/2025 - 14:04 h
O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel
O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel -

Luciano Camargo já deixou claro que pretende seguir a carreira gospel após o fim de sua dupla sertaneja com o irmão, o cantor Zezé Di Camargo. Celebrando a chegada de 2026, o artista participará de um show religioso de réveillon nesta quarta-feira, 31, no Rio de Janeiro.

Entretanto, o que chamou a atenção dos fãs foi o fato do famosos não ter cobrado nem R$ 1 para sua apresentação. Em entrevista ao jornal EXTRA, ele explicou que não costuma estabelecer valores quando faz apresentações voltadas a religião.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Esse ano, eu pude atender várias igrejas e eu não cobro quando estou louvando. Eu não preciso disso. O Senhor me deu tudo para que hoje eu pudesse entrar numa igreja, independente do tamanho dela e louvar sem precisar pensar em oferta ou ganhos em cima disso”, disse ele.

Leia Também:

Lazinho sofreu AVC antes de ser afastado do Olodum; saiba detalhes
Wesley Safadão cancela shows de fim de ano e preocupa fãs
Roberto Carlos interrompe show e tem atitude inesperada com fotógrafos

O cantor ainda reforçou que não espera que os outros colegas de profissão façam o mesmo que ele, pois a atitude faz parte de seu propósito com Deus. “Obviamente, não estou dizendo que todo cantor gospel deva fazer o mesmo. Tenho uma carreira consolidada, são 35 anos com meu irmão”, disparou.

“O Senhor me preparou a vida toda para isso. Essa é a minha missão. O dom que ele me deu faz parte da minha missão. Isso é muito maior”, finalizou o famoso, que cantará no Estádio Maracanã.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gospel Luciano luciano camargo Zezé Di Camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x