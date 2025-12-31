Ex-dupla de Zezé, Luciano faz show gospel e valor de cachê surpreende

O artista fez sua transição de carreira para o mundo gospel - Foto: Reprodução | TV Globo

Luciano Camargo já deixou claro que pretende seguir a carreira gospel após o fim de sua dupla sertaneja com o irmão, o cantor Zezé Di Camargo. Celebrando a chegada de 2026, o artista participará de um show religioso de réveillon nesta quarta-feira, 31, no Rio de Janeiro.

Entretanto, o que chamou a atenção dos fãs foi o fato do famosos não ter cobrado nem R$ 1 para sua apresentação. Em entrevista ao jornal EXTRA, ele explicou que não costuma estabelecer valores quando faz apresentações voltadas a religião.

“Esse ano, eu pude atender várias igrejas e eu não cobro quando estou louvando. Eu não preciso disso. O Senhor me deu tudo para que hoje eu pudesse entrar numa igreja, independente do tamanho dela e louvar sem precisar pensar em oferta ou ganhos em cima disso”, disse ele.

O cantor ainda reforçou que não espera que os outros colegas de profissão façam o mesmo que ele, pois a atitude faz parte de seu propósito com Deus. “Obviamente, não estou dizendo que todo cantor gospel deva fazer o mesmo. Tenho uma carreira consolidada, são 35 anos com meu irmão”, disparou.

“O Senhor me preparou a vida toda para isso. Essa é a minha missão. O dom que ele me deu faz parte da minha missão. Isso é muito maior”, finalizou o famoso, que cantará no Estádio Maracanã.