AGENDA CANCELADA

Wesley Safadão cancela shows de fim de ano e preocupa fãs

O artista anunciou o cancelamento da agenda através de um comunicado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/12/2025 - 21:13 h
O artista deu detalhes sobre o cancelamento
O artista deu detalhes sobre o cancelamento

Wesley Safadão surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento de seus shows de fim de ano nesta terça-feira, 30. A equipe do cantor emitiu um comunicado oficial e informou que ele precisará ficar de repouso para tratar um problema de saúde.

“A produção do cantor Wesley Safadão informa que as apresentações programadas para hoje, 30/12/2025, em Maceió e Japaratinga/AL, foram canceladas por questões de saúde do artista”, iniciou o comunicado.

“Em atenção ao público e em respeito aos contratantes, o artista tentou de todas as formas viabilizar a realização dos shows, mas, por recomendação médica e visando ao seu bem-estar, não foi possível. Agradecemos a compreensão e o carinho de todos”, concluiu a nota, sem revelar a causa do problema de saúde.

Vale lembrar que Wesley ficou afastado por um tempo em setembro de 2023, após apresentar fortes crises de ansiedade e esgotamento mental. Ele ficou longe dos palcos por alguns meses e passou a reduzir a intensidade da agenda de shows nos anos seguintes.

