Excomungada pela Igreja, Madonna pede ajuda ao Papa: "Peço como mãe"

Cantora Madonna fez um apelo direto ao papa Leão XIV - Foto: Reprodução

A cantora Madonna fez um apelo direto ao papa Leão XIV para que ele vá pessoalmente à Faixa de Gaza em uma missão humanitária voltada às crianças palestinas vítimas da fome e da violência. A artista disse que, como mãe, “não suporta ver o sofrimento” dos menores.

Criada na fé católica, Madonna escreveu: “Santíssimo Padre, por favor, vá a Gaza e leve sua luz às crianças antes que seja tarde demais. O Senhor é o único de nós a quem não se pode negar entrada”. Ela fez o apelo justamente no aniversário de seu filho Rocco, explicando que seu presente para ele foi se comprometer a pedir ajuda em prol das crianças presas “no fogo cruzado”.

Segundo a artista, a solicitação não tem cunho político nem busca apontar culpados, mas defende a abertura total dos corredores humanitários para entrada de alimentos e suprimentos. Madonna lembrou que todos os lados sofrem com a guerra, incluindo “as mães dos reféns”, e pediu a libertação dessas famílias.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeceu à cantora por sua “compaixão, solidariedade e compromisso” com as vítimas. A OMS já classificou a crise em Gaza como “fome em massa provocada pelo homem”.

De acordo com o Ministério da Saúde palestino, desde outubro de 2023, 227 pessoas, entre elas 103 crianças, morreram de desnutrição. A Unicef calcula que mais de 18 mil menores já perderam a vida no conflito, uma média de 28 mortes por dia.

O papa Leão XIV, no comando do Vaticano desde maio, tem feito críticas constantes à guerra e defendido um cessar-fogo imediato. Em julho, declarou acompanhar “com grande preocupação a terrível situação humanitária” e cobrou respeito ao direito internacional.