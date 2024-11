Fã se revolta e processa Leonardo por atitude polêmica em show

Leonardo é alvo de ação na Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma pessoa decidiu abrir um processo bem diferente contra Leonardo. A ação foi tomada como reparação de danos após um possível episódio polêmico ocorrido em um show do artista.

De acordo com informações da coluna de Fábia Oliveira, a decisão foi tomada por Marcelo Gomes da Silva. O fã do sertanejo declarou que, em 20 de julho deste ano, compareceu a um show na cidade de Aruanã e teve grande problema após um homem não identificado assediar sua esposa.

O momento chamou a atenção de Leonardo, que diretamente do palco, opinou sobre o caso que estava provocando confusão no público.

O sertanejo disse no palco para que uma das pessoas desse um tapa na orelha do autor da ação contra ele. O tapa piorou a situação ao resultar no desmaio e sangramento de Marcelo.

O fã do cantor comentou que, mesmo com o problema com ele, o show seguiu. Ele também garantiu que não recebeu socorro.

A publicação ainda declarou que, na ação, Marcelo disse que passou a ser retratado como um agressor de mulher. Por isso, ele pede uma indenização de R$ 500 mil a título de danos morais e à imagem. Além disso, pediu R$ 60 mil como indenização pela lesão corporal sofrida e omissão de socorro no episódio.