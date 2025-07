Fagner é o convidado do Conversa Brasileira; saiba mais

Raimundo Fagner é convidado do conversa brasileira - Foto: Reprodução| Instagram

No conversa brasileira deste domingo, 20, A TARDE FM traz um gigante da música nordestina e nacional, Raimundo Fagner.

Com Antônio Pitta no comando, você acompanha um papo leve e descontraído, envolto de curiosidades sobre novos projetos, parcerias com Renato Teixeira e João Gomes, o álbum comemorativo pelos 50 anos de música, a expectativa para o show em Salvador e muito mais.

O programa líder de audiência vai ao ar às 21h e pode ser acompanhado na 103,9 FM, pelo site atardefm.com.br, ou através do aplicativo da rádio.

Conheça Raimundo Fagner

Raimundo Fagner é um cantor, compositor, instrumentista, ator e produtor brasileiro.

Nascido no estado do Ceará, Fagner, hoje com 75 anos, é conhecido por ser um dos maiores cantores da América Latina, e também por filiações com outros músicos não brasileiros, como Mercedes Sosa.

Ainda criança, começou a se destacar em concursos da música, onde venceu prêmios em rádios e em festivais. Com apenas 19 anos, ele ganhou o festival de música popular do Ceará.

Conhecido por muitos sucessos do MPB, samba e pagode pelo Brasil, como Borbulhas de Amor, adaptação da música Borbujas de Amor, do cantor dominicano Juan Luis e Espumas ao Vento.