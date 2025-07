Fauzi Beydoun apresenta novo projeto no Conversa Brasileira

Programa Conversa Brasileira recebe Fauzi Beydoun - Foto: Divulgação

O programa Conversa Brasileira deste domingo, 29, promove uma conexão Salvador–São Luís para receber o cantor, compositor e fundador da banda Tribo de Jah, Fauzi Beydoun. Em entrevista a Antônio Pitta, o músico apresenta seu novo projeto 'Bossa Reggae N’ Blues' e revisita momentos marcantes da carreira e da vida pessoal.

A conversa vai ao ar às 21h, com transmissão pela rádio A Tarde FM (103,9 FM), pelo site atardefm.com.br e pelo aplicativo oficial da emissora.

Novos caminhos musicais



Durante o bate-papo, Fauzi compartilha detalhes do 'Bossa Reggae N’ Blues', projeto que marca uma nova fase em sua trajetória artística. O trabalho une elementos do reggae, da bossa nova e do blues, revelando novas sonoridades e influências que o artista carrega ao longo dos anos.

Fauzi Beydoun

Fauzi é vocalista, guitarrista e principal compositor da Tribo de Jah, banda considerada um dos pilares do reggae brasileiro. Com carreira consolidada no Brasil e no exterior, ele também atua como radialista e é conhecido por sua vasta coleção de discos de reggae.

Filho de italianos com libaneses, já morou durante quatro anos na Costa do Marfim. Poliglota, compõe e canta em português, francês, inglês e espanhol.

Reconhecido nacional e internacionalmente, Fauzi está entre os grandes nomes da música reggae e segue ativo na cena, agora com um novo projeto que mistura gêneros e experiências vividas ao longo da carreira.