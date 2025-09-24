Menu
HALLOWEEN

Festa de Halloween terá show exclusivo de Vina Calmon em Salvador

O evento ainda contará com diversos DJs conhecidos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/09/2025 - 23:23 h
A artista fará um grande show no evento
A artista fará um grande show no evento

Faltando pouco menos de um mês para o Halloween, o clima de “doces ou travessuras” já está invadindo a capital baiana. No dia 25 de outubro acontecerá a festa ‘Halloween All Saints’, na Pupileira.

O evento contará com um show exclusivo da cantora Vina Calmon, conhecida por sua passagem na banda Cheiro de Amor. Além da artista, a festa será animada pelos DJs: Baez, Milla Brianezi, Lunna Montty e Matheus Cerqueira.

A decoração da festa será inspirada na Família Addams, que tem feito sucesso nas redes sociais com a popularidade da série Wandinha, exibida na Netflix. Os organizadores prometem transportar o público para um universo de fantasia, experiências sensoriais e surpresas.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 e já estão à venda na plataforma Sympla.

