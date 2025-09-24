HALLOWEEN
Festa de Halloween terá show exclusivo de Vina Calmon em Salvador
O evento ainda contará com diversos DJs conhecidos
Por Franciely Gomes
Faltando pouco menos de um mês para o Halloween, o clima de “doces ou travessuras” já está invadindo a capital baiana. No dia 25 de outubro acontecerá a festa ‘Halloween All Saints’, na Pupileira.
O evento contará com um show exclusivo da cantora Vina Calmon, conhecida por sua passagem na banda Cheiro de Amor. Além da artista, a festa será animada pelos DJs: Baez, Milla Brianezi, Lunna Montty e Matheus Cerqueira.
Leia Também:
A decoração da festa será inspirada na Família Addams, que tem feito sucesso nas redes sociais com a popularidade da série Wandinha, exibida na Netflix. Os organizadores prometem transportar o público para um universo de fantasia, experiências sensoriais e surpresas.
Os ingressos custam a partir de R$ 50 e já estão à venda na plataforma Sympla.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes