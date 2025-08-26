Festival A TARDE FM terá esquema especial de segurança neste final de semana

Arena A TARDE será oficialmente inaugurada nos dias 30 e 31 de agosto - Foto: A TARDE Divulgação

O Festival A TARDE FM que acontecerá neste final de semana, nos dias 30 e 31 de agosto, em Salvador, contará com um esquema especial de segurança. O evento será a inauguração da Arena A TARDE, um espaço moderno e multifuncional, idealizado pelo Grupo A TARDE.

Em entrevista ao programa Papo Reto da A TARDE FM (103,9), nesta terça-feira, 26, a Major Poliana Fernandes, comandante da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM), destacou o trabalho da unidade em áreas estratégicas de Salvador, como Caminho das Árvores e Itaigara.

A Major ressaltou as ações de policiamento comunitário, prevenção ao crime e a presença constante da PM em eventos de grande porte.

A comandante detalhou ainda o esquema especial de segurança preparado para o Festival A TARDE FM. Entre as medidas anunciadas estão o reforço no contingente policial, estratégias de monitoramento e ações de orientação ao público, garantindo tranquilidade e bem-estar para todos os participantes.

Major Poliana Fernandes falou de ações na região da Arena | Foto: A TARDE Divulgação

O evento celebra os 42 anos da emissora e marca o início de um novo ciclo para a realização de eventos culturais em Salvador. A segurança foi planejada de forma abrangente, com monitoramento por câmeras, controle de acesso e equipes treinadas, garantindo a proteção dentro e no entorno da Arena.

Programação do Festival

No sábado, 30, o palco receberá a banda BaianaSystem, liderada por Russo Passapusso. O primeiro dia do festival contará também com a presença de Sandra Sá e Margareth Menezes, que fará uma participação especial com a Banda Oliveira. O som pop de Thathi completa a grade do dia.

Já no domingo, 31, a Arena A TARDE terá a presença de um dos maiores ícones do reggae nacional, o baiano Edson Gomes. Com mais de quatro décadas de carreira, ele apresentará um show completo com sucessos como Malandrinha, Perdido de Amor e Árvore. O segundo dia de shows terá ainda a voz marcante de Maria Gadú, o rapper Rael e Marcos Clement.

BaianaSystem será uma das atrações do Festival A TARDE FM | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A abertura dos portões será a partir das 16h em ambos os dias. Os ingressos podem ser adquiridos na Ticket Maker e nos balcões Pida.

Novo espaço da cidade

Com aproximadamente 3.980 m², a Arena tem capacidade para até cinco mil pessoas em formato de show, buscando ser uma referência em versatilidade e acessibilidade.

A ARENA A TARDE é um espaço moderno e multifuncional | Foto: A TARDE Divulgação

Além de sediar os eventos do Grupo A TARDE, a Arena estará disponível para locação por outras produtoras, seguindo critérios de qualidade. A curadoria dos eventos autorais é assinada pela Viramundo Produções, parceira do Grupo desde 2021.

O complexo foi projetado com práticas sustentáveis, como gestão de água e resíduos, e total acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados e espaços reservados para pessoas com deficiência.

Estrutura com conforto

Além da programação musical de alto nível, o Festival A TARDE FM oferecerá uma estrutura completa de serviços para garantir conforto e comodidade ao público.

A praça de alimentação contará com opções variadas de food trucks, incluindo Casa do Pastel, Pizza di Mari, Cia do Churrasco e Açaí, além de salgados e pipoca. O serviço de bebidas será fornecido pelo TopBar, com uma carta diversificada de cervejas, drinks e refrigerantes.

Para facilitar o acesso, a Arena A TARDE firmou uma parceria com a rede AW Estacionamentos. Vagas estarão disponíveis em pontos próximos, como ao lado do restaurante Barbacoa, da academia Blue Fit e nos fundos da Casa do Comércio e do Centro Médico Iguatemi.