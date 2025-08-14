Menu
MÚSICA
SAUDADE

Filha de Arlindo Cruz toma atitude emocionante após morte do pai

Flora Cruz compartilhou o resultado nas suas redes sociais

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

14/08/2025 - 19:20 h
Flora tatuou uma foto em que aparece ainda criança ao lado do pai
Flora tatuou uma foto em que aparece ainda criança ao lado do pai

A morte do grande sambista Arlindo Cruz marcou profundamente o meio musical. Nesta quinta-feira, 14, Flora, filha do cantor, revelou que tatuou uma foto em que aparece ainda criança ao lado do pai, eternizando o amor entre eles.

“Do meu coração você nunca vai sair. Agora, na pele, para que ninguém esqueça e, sempre que olharem para mim, lembrarem de você. Te eternizei no meu braço, assim como você estará sempre na minha vida. Te amo!”, escreveu Flora na postagem.

O cantor estava internado desde abril no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e faleceu em agosto deste ano.

Arlindo vivia com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC) sofrido em 2017.

Flora desabafa sobre a perda de Arlindo Cruz

Ela também usou as redes sociais para falar a respeito da saudade e como tem lidado com a ausência do pai.

“Eu tive o melhor pai do mundo todo nessa vida, que privilégio! A saudade está sufocando demais, não sei como vai ser… estou perdida, sem chão, sem saber como serão os próximos dias sem você”, declarou.

“Mas nós vamos juntos até depois do fim, pra sempre. Valeu, pai”, completou Flora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Flora Cruz (@floracruzoficial)

Arlindo Cruz

