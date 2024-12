Gal do Beco, Aloísio Menezes e Taian Paim fazem show em Salvador - Foto: Divulgação

A última edição do Culinária Musical do ano acontecerá neste domingo, 15, na Casa do Benin (Pelourinho). A festa será a partir das 12h e terá a sambista Gal do Beco como atração principal. O comando do evento é do Afrochefe Jorge Washington, que faz a organização há 7 anos.

No Menu especial, ele vai preparar sua famosa feijoada com 37 tipos de carne e 25 tipos de tempero. Já o sambista da velha guarda, Gal, fará seu show recheado de clássicos do samba e terá convidados especiais: o neto do saudoso Riachão, Taian Paim, idealizador do Suco de Bahia.

Quem também participará do show é o cantor Aloísio Menezes, que fará homenagens ao sambista Riachão, que comemoraria seu aniversário no dia 14 deste mês.

No Cantinho da Empreendedor, o Afrochefe convida o artista visual, Dão Lobo, que vai levar suas pinturas contemporâneas para o público.

Também terá lançamentos de livros da escritora e doutoranda em Letras, Vânia Melo: “Sobre o breve vôo da borboleta e suas esquinas” (2018), da editora Organismo. E “Aroeira” (2021), editora Segundo Selo.

Serviço:

Culinária Musical com Gal do Beco, Aloísio Menezes e Taian Paim

Data e horário: 15 de dezembro (domingo), 12h às 17h

Preço: entrada R$30, pratos R$80 (p/ 2 pessoas)

Local: Casa do Benin (Pelourinho)