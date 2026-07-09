Gerônimo Santana celebra 53 anos de carreira com show em Salvador

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Gerônimo Santana sobe ao palco da Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador, no próximo 24 de julho, para apresentar o espetáculo "O Som do Tempo – Memória Viva da Música Baiana".

O show marca os 53 anos de carreira do cantor e compositor e contará com participações de Carla Cristina, Armandinho Macêdo e Ricardo Chaves, além da Banda Mont Serrat.

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A proposta da apresentação é revisitar diferentes momentos da trajetória do artista por meio de músicas e relatos sobre sua carreira. O repertório reúne canções que marcaram sua produção musical e será acompanhado por histórias sobre o processo de criação e as parcerias construídas ao longo dos anos.

Os ingressos para o espetáculo já estão à venda pela plataforma Sympla. A abertura da casa está prevista para as 21h, e o show começa às 22h.

Repertório reúne músicas e histórias da carreira

Durante a apresentação, Gerônimo intercala interpretações musicais com lembranças de momentos que fizeram parte de sua trajetória artística. O espetáculo também reúne artistas que participaram de diferentes fases de sua carreira, criando um diálogo entre as canções e as experiências vividas pelo músico.

Com o conceito "Música, Memória e Celebração", o projeto propõe um panorama da produção de Gerônimo e de sua relação com a música feita na Bahia.

Trajetória ligada à música baiana

Gerônimo Santana iniciou sua carreira na década de 1970 e integrou a geração de artistas que participou da consolidação da Axé Music. Ao longo desse período, desenvolveu um repertório influenciado por ritmos como samba-reggae, samba, ijexá, afoxé, MPB e sonoridades latino-americanas.

Sua produção também dialoga com manifestações culturais ligadas ao Carnaval de Salvador, aos blocos afro, ao Centro Histórico e às festas populares baianas.

Convidados participam do espetáculo

O show contará com participações de Carla Cristina, Armandinho Macêdo e Ricardo Chaves.

Os artistas dividirão o palco com Gerônimo em diferentes momentos da apresentação, ao lado da Banda Mont Serrat.

O Som do Tempo – Memória Viva da Música Baiana