53 ANOS DE CARREIRA
Gerônimo Santana celebra 53 anos de carreira com show em Salvador
Ícone da música baiana sobe ao palco com convidados especiais para revisitar sucessos
Gerônimo Santana sobe ao palco da Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador, no próximo 24 de julho, para apresentar o espetáculo "O Som do Tempo – Memória Viva da Música Baiana".
O show marca os 53 anos de carreira do cantor e compositor e contará com participações de Carla Cristina, Armandinho Macêdo e Ricardo Chaves, além da Banda Mont Serrat.
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A proposta da apresentação é revisitar diferentes momentos da trajetória do artista por meio de músicas e relatos sobre sua carreira. O repertório reúne canções que marcaram sua produção musical e será acompanhado por histórias sobre o processo de criação e as parcerias construídas ao longo dos anos.
Os ingressos para o espetáculo já estão à venda pela plataforma Sympla. A abertura da casa está prevista para as 21h, e o show começa às 22h.
Repertório reúne músicas e histórias da carreira
Durante a apresentação, Gerônimo intercala interpretações musicais com lembranças de momentos que fizeram parte de sua trajetória artística. O espetáculo também reúne artistas que participaram de diferentes fases de sua carreira, criando um diálogo entre as canções e as experiências vividas pelo músico.
Com o conceito "Música, Memória e Celebração", o projeto propõe um panorama da produção de Gerônimo e de sua relação com a música feita na Bahia.
Trajetória ligada à música baiana
Gerônimo Santana iniciou sua carreira na década de 1970 e integrou a geração de artistas que participou da consolidação da Axé Music. Ao longo desse período, desenvolveu um repertório influenciado por ritmos como samba-reggae, samba, ijexá, afoxé, MPB e sonoridades latino-americanas.
Sua produção também dialoga com manifestações culturais ligadas ao Carnaval de Salvador, aos blocos afro, ao Centro Histórico e às festas populares baianas.
Convidados participam do espetáculo
O show contará com participações de Carla Cristina, Armandinho Macêdo e Ricardo Chaves.
Os artistas dividirão o palco com Gerônimo em diferentes momentos da apresentação, ao lado da Banda Mont Serrat.
O Som do Tempo – Memória Viva da Música Baiana
- Data: 24 de julho de 2026 (sexta-feira)
- Local: Casa Rosa – Rio Vermelho, Salvador
- Abertura da casa: 21h
- Início do show: 22h
- Ingressos (1º lote): Inteira: R$ 60; Meia-entrada: R$ 30
- Vendas: Sympla