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SUCESSO ABSOLUTO

Arraiá de LEM reúne multidão com Léo Santana e Mari Fernandez

Festa continua na tarde deste domingo, 5, com transmissão do jogo do Brasil

Redação
Por Redação
Arraiá LEM chegou ao seu quarto dia
Arraiá LEM chegou ao seu quarto dia - Foto: Divulgação

A mistura de ritmos que tomou conta de Luís Eduardo Magalhães (LEM) e manteve o ritmo junino a todo vapor na cidade demonstou ser um sucesso. A penúltima noite do arraiá LEM reuniu mais de 70 mil pessoas que aguardavam ansiosas o início da festa.

Depois de uma noite marcada por arena lotada, shows de grandes atrações e forte movimentação do comércio local, o evento trouxe nomes como terá Léo Santana, Mari Fernandez e Atitude 67 entre os destaques do 'Arraiá Sunset'.

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Samba, pagode e piseiro comandaram a festa

A abertura da festa na tarde do último sábado, 4, contou com apresentações de cantores e bandas da região. Em seguida, o público acompanhou a banda Atitude 67, que subiu ao palco à noite.

Na sequência, foi a vez de Léo Santana levantar a arena com o seu "São João do GG". Vestido no estilo cowboy, o cantor misturou o pagodão baiano com clássicos do forró e da música nordestina, em um repertório que fez o público cantar e dançar.

Léo Santana no Arraiá LEM
Léo Santana no Arraiá LEM - Foto: Divulgação

Logo na abertura do show, sucessos como "Posturado e Calmo" deram o tom da apresentação. Em clima de festa, o artista ainda brincou com o público: "Vamos transformar este arraiá de LEM no Carnaval de Salvador?"

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A pluralidade de ritmos, uma das características do Arraiá de LEM, também ficou evidente com a apresentação do DJ Lélis, que levou ao público os principais sucessos da música eletrônica e manteve o clima de animação entre os shows.

Mari Fernandez não ficou para trás, a artista cearense segurou o público na madrugada de domingo com o seu estilo feminejo com diversos sucessos.

Artistas locais ganham destaque e grande estrutura

Ao longo dos quatro dias do evento, cerca de 30 atrações locais e regionais passaram pelo palco principal. A valorização dos artistas da cidade e da região é um dos pilares da visão cultural da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

Todos se apresentam na mesma estrutura utilizada pelas atrações nacionais, com sonorização, iluminação e efeitos visuais de alto padrão, garantindo igualdade na qualidade das apresentações.

Programação continua neste domingo (05/07)

O Arraiá de LEM 2026 chega ao último dia neste domingo, 5, com uma programação especial.

A arena receberá a partir das 16 horas a transmissão da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na sequência, a partir das 19h, será realizado o Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas.

  • 16h – Início da transmissão de Brasil e Noruega;
  • 19h – Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas;

Ordem das apresentações das quadrilhas:

  • - Kibalanço
  • - Cai Mas Não Cai
  • - Filhos do Cerrado
  • - Tira o Pé da Brasa
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Arraiá de LEM Luís Eduardo Magalhães música

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