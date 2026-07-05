Arraiá de LEM reúne multidão com Léo Santana e Mari Fernandez

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A mistura de ritmos que tomou conta de Luís Eduardo Magalhães (LEM) e manteve o ritmo junino a todo vapor na cidade demonstou ser um sucesso. A penúltima noite do arraiá LEM reuniu mais de 70 mil pessoas que aguardavam ansiosas o início da festa.

Depois de uma noite marcada por arena lotada, shows de grandes atrações e forte movimentação do comércio local, o evento trouxe nomes como terá Léo Santana, Mari Fernandez e Atitude 67 entre os destaques do 'Arraiá Sunset'.

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Samba, pagode e piseiro comandaram a festa

A abertura da festa na tarde do último sábado, 4, contou com apresentações de cantores e bandas da região. Em seguida, o público acompanhou a banda Atitude 67, que subiu ao palco à noite.

Na sequência, foi a vez de Léo Santana levantar a arena com o seu "São João do GG". Vestido no estilo cowboy, o cantor misturou o pagodão baiano com clássicos do forró e da música nordestina, em um repertório que fez o público cantar e dançar.

Léo Santana no Arraiá LEM - Foto: Divulgação

Logo na abertura do show, sucessos como "Posturado e Calmo" deram o tom da apresentação. Em clima de festa, o artista ainda brincou com o público: "Vamos transformar este arraiá de LEM no Carnaval de Salvador?"

A pluralidade de ritmos, uma das características do Arraiá de LEM, também ficou evidente com a apresentação do DJ Lélis, que levou ao público os principais sucessos da música eletrônica e manteve o clima de animação entre os shows.

Mari Fernandez não ficou para trás, a artista cearense segurou o público na madrugada de domingo com o seu estilo feminejo com diversos sucessos.

Artistas locais ganham destaque e grande estrutura

Ao longo dos quatro dias do evento, cerca de 30 atrações locais e regionais passaram pelo palco principal. A valorização dos artistas da cidade e da região é um dos pilares da visão cultural da Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

Todos se apresentam na mesma estrutura utilizada pelas atrações nacionais, com sonorização, iluminação e efeitos visuais de alto padrão, garantindo igualdade na qualidade das apresentações.

Programação continua neste domingo (05/07)

O Arraiá de LEM 2026 chega ao último dia neste domingo, 5, com uma programação especial.

A arena receberá a partir das 16 horas a transmissão da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na sequência, a partir das 19h, será realizado o Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas.

16h – Início da transmissão de Brasil e Noruega;

19h – Concurso Municipal de Quadrilhas Juninas;

Ordem das apresentações das quadrilhas: