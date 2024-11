Gil Félix se apresenta na Terça da Bênção ao lado de Gerônimo

Gil Félix traz em seu repertório referências de Gilberto Gil, Bob Marley, e muito mais - Foto: Divulgação

O músico Gil Félix, apresentará, no dia 26 de novembro, as músicas do seu novo álbum ‘Ubalafon’, lançado nas plataformas no dia 20 de setembro, e outros sucessos da carreira na Escadaria do Passo, na Ladeira do Carmo, em Salvador, ao lado do cantor Gerônimo. O show começa às 19h e tem entrada gratuita.

Gil Félix traz em seu repertório referências de Gilberto Gil, Bob Marley, Jimmy Cliff, Olodum, Salif Keita e Bonga, unindo a cultura do Recôncavo Baiano à musicalidade caribenha e africana. ‘Ubalafon’ está disponível em todas as plataformas digitais.

Com referências que vêm do afropop, bossa nova, samba reggae e outras fusões rítmicas entre a África Ocidental e a América do Sul, o artista baiano sobe ao palco como convidado do cantor Gerônimo na Terça da Bênção, fechando o Novembro Negro na capital baiana.