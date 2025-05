Gilberto Gil publica homenagem discreta para a ex-mulher, Nana Caymmi

Cantora faleceu nesta quinta-feira, 1º, aos 84 anos - Foto: Reprodução

Gilberto Gil fez uma homenagem singela à cantora Nana Caymmi, que faleceu nesta quinta-feira, 1º, aos 84 anos. A despedida foi feita de forma discreta por meio das redes sociais, marcando o luto do artista por uma das vozes mais marcantes da música brasileira e com quem ele teve um breve relacionamento nos anos 1960.

Sem legenda ou declaração, nos stories do Instagram, Gil compartilhou uma foto em preto e branco de Nana Caymmi e incluiu a canção "Resposta ao Tempo", um dos maiores sucessos da artista.

Confira:

| Foto: Reprodução

Gilberto Gil e Nana Caymmi foram casados e brigaram em público

| Foto: Reprodução

Gilberto Gil e Nana Caymmi viveram um rápido romance no fim da década de 1960. Eles namoraram por alguns meses antes de se casarem em 1967. No entanto, o casamento durou pouco tempo, chegando ao fim em 1968. O relacionamento foi interrompido especialmente por conta do exílio de Gil na Inglaterra após a decretação do AI-5, período em que o artista foi perseguido pela ditadura militar.

Nos últimos anos, os dois chegaram a ter desentendimentos públicos devido a divergências políticas. Em 2019, Nana fez duras críticas ao ex-marido e a outros nomes da MPB, como Caetano Veloso e Chico Buarque, ao sair em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, publicada em março, Nana surpreendeu ao disparar: “Tudo chupador de pau de Lula. Então, vão pro Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo.”

Apesar do episódio, Gilberto Gil adotou uma postura conciliadora ao ser questionado sobre as falas de Nana. Em entrevista ao portal Metrópoles, o cantor classificou a ex como uma pessoa "desbocada em todos os sentidos", e comparou seu temperamento ao de sua própria mãe:

“Para o melhor, na apreciação eloquente do seu entorno de bem querer e afeição. Para o pior, na vociferação raivosa da sua inquietação para com os que perecem fugir do seu controle.”

Apesar do atrito, Gil deixou claro que não guarda ressentimentos e demonstrou carinho pela ex-companheira: “Nós temos muita paciência e amor para com ela. Como Dorival, seu pai, teve para com Stella, sua mãe.”

Antes do casamento com Gilberto Gil, Nana foi casada com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli, com quem viveu na Venezuela e teve duas filhas: Stella Teresa e Denise Maria. Após o divórcio, ela se relacionou com o cantor João Donato (1972-1974) e com o compositor Claudio Nucci, em 1979.

A trajetória de Nana Caymmi

Filha do icônico Dorival Caymmi, Nana nasceu em uma família de músicos talentosos, incluindo seus irmãos Dori e Danilo Caymmi e a sobrinha Alice Caymmi. Ao longo de sua carreira, iniciada nos anos 1960, a cantora construiu um repertório marcante com interpretações profundas e emocionantes. Entre os principais sucessos de Nana estão: "Resposta ao Tempo", "Não se Esqueça de Mim" e "Suave Veneno".