Irmão de Nana Caymmi faz revelação chocante após morte da cantora

Danilo Caymmi e Nana Caymmi - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Danilo Caymmi, irmão da cantora Nana Caymmi, que faleceu nesta quinta-feira, 1º, revelou que ela sofreu uma overdose de opioides, o que agravou sua condição. Ela havia comemorado seu aniversário de 84 anos na última terça-feira, 29, já em um estado de saúde delicado.

A causa exata da morte ainda não foi divulgada. Em suas redes sociais, Danilo gravou um vídeo falando sobre o momento de luto.

“É com pesar que comunico o falecimento da minha irmã Nana Caymmi. Estamos muito chocados e tristes. Ela passou nove meses de sofrimento no hospital e na UTI, enfrentando um processo muito doloroso, com várias comorbidades. O Brasil perde uma grande cantora, uma das maiores intérpretes que o país já viu”, disse ele.

O músico finalizou: “Nós estamos todos muito tristes. Mas ela penou nove meses de sofrimento intenso dentro de uma UTI de hospital”.

Internação

Nana estava internada desde agosto do ano passado na Clínica São José, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela enfrentava complicações após ser diagnosticada com arritmia cardíaca. A artista passou por procedimentos como cateterismo e traqueostomia.

Na última terça-feira, a cantora recebeu reposição de glicose e teve sua medicação ajustada pelos médicos.

Carreira de de Nana Caymmi

Filha de Dorival Caymmi e Stella Maris, Nana Caymmi nasceu no Rio de Janeiro, em 1941, e cresceu cercada por música. Apesar de ter iniciado sua trajetória artística ainda na década de 1960, foi só a partir dos anos 1970 que sua voz grave e intensa encontrou maior espaço na MPB. Logo ela se firmou como uma das maiores intérpretes da música brasileira.

‘Resposta ao Tempo’ e ‘Mudança dos Ventos’ são dois dos sucessos que marcaram a trajetória de Nana Caymmi. A cantora também brilhou com interpretações memoráveis de clássicos como ‘Cais’, de Milton Nascimento, e ‘O Que É O Que É’, de Gonzaguinha, sempre imprimindo um toque pessoal de intensidade e melancolia.

Ao longo das décadas, Nana lançou mais de 20 álbuns, recebeu prêmios importantes e teve sua trajetória reverenciada por diferentes gerações.