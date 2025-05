Alice Caymmi se manifesta sobre morte da tia Nana Caymmi após brigas

Sobrinha chegou a homenagear Nana Caymmi - Foto: Reprodução

Alice Caymmi usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte de Nana Caymmi, aos 84 anos, nesta quinta-feira, 1º. As duas tiveram divergências públicas há alguns anos, mas já vinham demonstrando uma reconciliação.

Minutos depois do anúncio do falecimento, a cantora escreveu sobre a perda da tia: "Dor indescritível. Perda irreparável".

Na terça-feira, 29, quando Nana completou 84 anos de vida - e já estava internada -, Alice fez uma homenagem e uma declaração de amor.

"Vamos celebrar hoje a maior cantora do Brasil", escreveu a artista, em seu perfil do Instagram. "Vamos discordar sem perder o amor e a reverência pela arte sublime de Nana. Eu me curvo diante de sua grandeza, tia. Eu te amo. Queria estar com você agora", declarou.

Postagem de Alice sobre Nana | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Desentendimento entre tia e sobrinha

O distanciamento entre Alice e Nana Caymmi veio à tona em 2019, após declarações da tia ao jornal Folha de S. Paulo dizendo ter se decepcionado com o caminho musical seguido por Alice.

“Achei que Alice ia dar mel, mas não deu”, disse Nana. A fala foi recebida por Alice como rejeição: “Foram 10 anos tendo que responder como era ser neta do Caymmi”, desabafou, na época.