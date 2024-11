Gilberto Gil revela profissão antes da fama e confessa talento

Gilberto Gil falou sobre o passado - Foto: Divulgação | Globo

Marcos Mion surpreendeu Gilberto Gil e o público da Globo ao revelar algo que poucas pessoas se lembram ou conhecem. Neste sábado, 16, o titular do Caldeirão declarou que o cantor já obteve muito sucesso com uma profissão bem diferente da atual.

O apresentador contou que o baiano já atuou como executivo de Marketing. "Se é difícil para a gente escolher [canções do repertório] imagina quem conhece o Gil de décadas, antes mesmo de ser um artista, quando era executivo de Marketing", iniciou Mion.

"Vendia sabonete, desodorante, cantando à noite. Foi uma época especial", seguiu o contratado da Globo.

Gilberto Gil, então, revelou: "Trabalhando na Praça da República, em São Paulo", falando sobre a região no centro da capital paulista.

"Eu tinha talento para executivo. Acabei ficando um ano, depois meu orientador me via nos programas com a Elis Regina [1945-1982], nos festivais, e me disse: 'vai atrás do que você curte'", confessou o famoso.

O artista completou: "Ele ainda me indenizou, me deu um trocado para poder me manter naquele momento que estava começando".