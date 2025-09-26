Gratuito! Festival Sonora celebra compositoras baianas em Salvador

Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes - Foto: Divulgação

O Festival Sonora Bahia 2025 apresenta um show com compositoras baianas neste sábado, 27, a partir das 19h, gratuito e aberto ao público, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro Histórico de Salvador. A noite reunirá Alexandra Pessoa, Eloah Monteiro, Emillie Lapa e Natalyne Santos, além de apresentações no tradicional palco aberto, que dá espaço a novas vozes da cena musical.

“O palco do Sonora em Salvador é sempre um espaço de celebração e descoberta. Reunir compositoras como Alexandra Pessoa, Eloah Monteiro, Emillie Lapa e Natalyne Santos, além do nosso palco aberto, é reafirmar a potência criativa das mulheres na música baiana”, destaca Ive Farias, curadora e produtora cultural do Festival Sonora Bahia.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A edição deste ano homenageia Margareth Menezes, cantora, compositora e Ministra da Cultura, reconhecida por sua trajetória artística e pelo papel fundamental na renovação da música brasileira. A programação em Salvador integra o calendário do festival, que acontece de 9 de setembro a 4 de outubro também em Ilhéus e no Vale do Capão, com webinários, oficinas e shows.



Realizado pela Avoar Arte e Cultura, o Sonora Bahia integra uma rede internacional que, desde 2016, já reuniu mais de 5 mil compositoras em 15 países. Na Bahia, o festival soma nove edições e já levou ao palco mais de 150 artistas, fortalecendo a cena musical e ampliando espaços de visibilidade para mulheres compositoras.

Com o lema "#mulherescriando", o Sonora reafirma seu compromisso de ser um espaço de encontro e transformação, conectando artistas iniciantes e consolidadas ao público e ao território. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.