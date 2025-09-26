Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA BAIANA

Gratuito! Festival Sonora celebra compositoras baianas em Salvador

Evento homenageia Margareth Menezes e promove mulheres na música baiana

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/09/2025 - 23:23 h
Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes
Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes -

O Festival Sonora Bahia 2025 apresenta um show com compositoras baianas neste sábado, 27, a partir das 19h, gratuito e aberto ao público, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro Histórico de Salvador. A noite reunirá Alexandra Pessoa, Eloah Monteiro, Emillie Lapa e Natalyne Santos, além de apresentações no tradicional palco aberto, que dá espaço a novas vozes da cena musical.

“O palco do Sonora em Salvador é sempre um espaço de celebração e descoberta. Reunir compositoras como Alexandra Pessoa, Eloah Monteiro, Emillie Lapa e Natalyne Santos, além do nosso palco aberto, é reafirmar a potência criativa das mulheres na música baiana”, destaca Ive Farias, curadora e produtora cultural do Festival Sonora Bahia.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Xanddy Harmonia se apresenta gratuitamente em Camaçari; entenda
Da Tropicália para o mundo: 80 anos de Gal Costa em 8 curiosidades
Fraternidade Maus Elementos retorna com show no Pelourinho

A edição deste ano homenageia Margareth Menezes, cantora, compositora e Ministra da Cultura, reconhecida por sua trajetória artística e pelo papel fundamental na renovação da música brasileira. A programação em Salvador integra o calendário do festival, que acontece de 9 de setembro a 4 de outubro também em Ilhéus e no Vale do Capão, com webinários, oficinas e shows.

Realizado pela Avoar Arte e Cultura, o Sonora Bahia integra uma rede internacional que, desde 2016, já reuniu mais de 5 mil compositoras em 15 países. Na Bahia, o festival soma nove edições e já levou ao palco mais de 150 artistas, fortalecendo a cena musical e ampliando espaços de visibilidade para mulheres compositoras.

Com o lema "#mulherescriando", o Sonora reafirma seu compromisso de ser um espaço de encontro e transformação, conectando artistas iniciantes e consolidadas ao público e ao território. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Serviço

Festival Sonora Bahia 2025 - Salvador

Quando: 27 de setembro (sábado)

Horário: A partir das 19h

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha - Centro Histórico

Valor: Gratuito e aberto ao público

Mais informações: No Instagram @sonorabahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

música Salvador show

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Edição de 2025 homenageia Margareth Menezes
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x