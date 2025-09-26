Menu
MÚSICA
GRATUITO

Xanddy Harmonia se apresenta gratuitamente em Camaçari; entenda

Show acontece em frente à prefeitura e promete animar a cidade

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/09/2025 - 20:15 h
Atração foi divulgada na noite desta sexta-feira
Atração foi divulgada na noite desta sexta-feira -

O fim de semana reserva festa para os moradores da cidade: neste domingo, 28, o cantor Xanddy Harmonia fará um show gratuito em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A apresentação terá início às 15h e será realizada em frente à prefeitura, no Centro da cidade.

A atração foi divulgada na noite desta sexta-feira, 26. Em vídeo, Xanddy convidou o público: “É cedo, viu? A concentração é a partir das 15h, porque às 15h30 o bicho já vai estar pegando, o cavalo já vai estar chorando. Bora, Camaçari!”

O show integra as comemorações do 267º aniversário de emancipação política do município, marcando mais uma celebração cultural e musical para a cidade.

Trajetória e sucesso de Xanddy Harmonia

Xanddy Harmonia, nascido como Chandra Rodrigues de Souza, é conhecido por sua voz marcante e energia contagiante nos palcos. Líder do grupo Harmonia do Samba, ele consolidou-se como um dos nomes mais importantes do axé e do pagode baiano, mesclando tradição e inovação em suas apresentações.

Ao longo dos anos, ele lançou diversos álbuns que se tornaram referência no cenário musical brasileiro. Entre os maiores sucessos estão canções que se tornaram hinos do Carnaval, consolidando o Harmonia do Samba como uma das bandas mais populares da Bahia.

Seu estilo combina letras românticas, batidas envolventes e elementos de música popular brasileira, conquistando fãs de diferentes gerações.

