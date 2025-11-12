Gratuito! Salvador recebe Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba

Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba encantam Salvador nesta quinta - Foto: Divulgação

Um reencontro potente entre dois grandes nomes da música instrumental brasileira, é o que se ouvirá com Toninho Ferragutti e o Quinteto da Paraíba, nesta quinta-feira, 13, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A apresentação reúne composições consagradas do experiente acordeonista, em um repertório que percorre a música popular e o erudito.

Gratuito, o concerto oferece interpretação em Libras e acessibilidade física universal. Quase vinte anos após o lançamento do álbum Nem Sol Nem Lua (2006), primeiro trabalho de Ferragutti ao lado do Quinteto, o encontro na capital baiana celebra uma parceria artística de longa data.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para Ferragutti, revisitar o palco com o grupo é motivo de alegria e de reencontro com uma parte importante da própria trajetória.

“O que nos guia é a vontade de tocar juntos novamente, de revisitar essas composições que se inspiram na música regional, mas têm o rigor e o detalhamento da música de concerto, nas dinâmicas, nos timbres e nos arranjos”, detalha o músico.

Popular e erudito

Na apresentação, o público pode esperar para ouvir faixas dos álbuns O Sorriso de Manu (2012) e De Sol a Sol (2020). A escolha do repertório, segundo Toninho, é pensada em equilibrar dois universos: a tradição popular e a estética erudita.

“O show, na verdade, é mais popular do que erudito. As músicas são inspiradas nos gêneros onde a sanfona é a rainha: forró, milonga, valsa, e o equilíbrio vem da sequência pensada como uma grande suíte”, ele explica.

“Foi uma escolha relativamente fácil. Priorizamos músicas que não podiam ficar de fora e que são importantes no meu repertório de música de câmara, como Sanfonema, Nem Sol Nem Lua e Na Sombra da Asa Branca”, complementa o músico.

O concerto também inclui composições inéditas, entre elas Alfredo, música dedicada ao irmão do artista. “Meu irmão se chamava Danilo, e só descobri na vida adulta que ele também se chamava Alfredo. Alfredo Danilo Ferragutti”, explica.

Além de revisitar momentos importantes da carreira, o concerto também traz homenagens pessoais. “Gostaria que o público levasse pra casa a sensação de ter visto um show bonito, caprichado, um momento para esquecer as coisas ruins da vida”, convida o músico.

A turnê, que já passou por João Pessoa e Recife, integra a circulação nacional do projeto patrocinado pela Galvani Fertilizantes, por meio da Lei Rouanet.

O repertório celebra duas décadas de colaboração entre o acordeonista e o quinteto, com arranjos assinados por nomes como Adail Fernandes, Alexandre Mihanovich, Nailor Azevedo “Proveta”, Rafael Piccolotto e Tiago Costa.

Acordeonista referência

Com mais de três décadas de carreira, Toninho Ferragutti é considerado um dos acordeonistas mais talentosos do país, reconhecido por sua versatilidade e sofisticação. Seu repertório atravessa choros, valsas, sambas, ritmos nordestinos e sulistas, jazz e música de concerto, construindo uma sonoridade singular.

Indicado três vezes ao Grammy Latino, Ferragutti foi premiado como Melhor Solista Instrumental no 28º Prêmio da Música Brasileira (2017) e já tocou com Gilberto Gil, Maria Bethânia, Lenine, Spok Frevo e Osesp.

Quinteto

Criado há 30 anos no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o Quinteto da Paraíba é reconhecido como um dos grupos de música de câmara – gênero musical caracterizado por formações reduzidas, nas quais cada instrumentista executa uma parte individual, sem a condução de um maestro – mais prestigiados do Brasil.

Em sua discografia, destacam-se colaborações marcantes com artistas como Xangai, Chico César, Lenine, Sivuca, Virgínia Rosa, Toninho Ferragutti e Antônio Nóbrega, além de participações em trilhas sonoras de filmes como Central do Brasil, Gonzaga: De Pai pra Filho e Por 30 Dinheiros.

O concerto de Toninho Ferragutti com o Quinteto da Paraíba é uma realização da Borandá Produções, com patrocínio da Galvani Fertilizantes, via Lei Rouanet / Ministério da Cultura.

Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba / Quinta-feira (13), 20h / Teatro do Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1109) / Entrada gratuita (distribuição de ingressos no dia do espetáculo, a partir das 18h, na bilheteria do teatro)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.