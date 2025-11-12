Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Sábado de nostalgia: A TARDE FM toca os sucessos dos Bee Gees

De “How Deep Is Your Love” a “Stayin’ Alive”, A TARDE FM revive hits

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

12/11/2025 - 19:01 h
Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda
Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda -

Neste sábado, 15, o Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda formada pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb.

The Bee Gees foi um verdadeiro fenômeno na música global, quebrando recordes e barreiras, embalando gerações, dando ritmo a filmes memoráveis e colecionando inúmeros prêmios.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A banda esteve nos palcos até 2012, mas sempre fará parte da trilha sonora de quem ouve e gosta de sucessos.

Leia Também:

Alcione abre nova turnê com show grandioso na Arena A TARDE
Joelma pega Covid pela décima vez e desabafa: “Bem díficil”
Mãe de Marília Mendonça volta a desabafar sobre morte da filha

Na playlist, hits icônicos como "How Deep Is Your Love", "Stayin' Alive", "Immortality", "Heartbreaker" e "I Started a Joke".

O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

a tarde fm bee gees Palco A Tarde FM

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

x