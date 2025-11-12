MÚSICA
Sábado de nostalgia: A TARDE FM toca os sucessos dos Bee Gees
De “How Deep Is Your Love” a “Stayin’ Alive”, A TARDE FM revive hits
Por Bianca Carneiro
Neste sábado, 15, o Palco A TARDE FM traz os maiores sucessos da história de quase 50 anos da banda formada pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb.
The Bee Gees foi um verdadeiro fenômeno na música global, quebrando recordes e barreiras, embalando gerações, dando ritmo a filmes memoráveis e colecionando inúmeros prêmios.
A banda esteve nos palcos até 2012, mas sempre fará parte da trilha sonora de quem ouve e gosta de sucessos.
Na playlist, hits icônicos como "How Deep Is Your Love", "Stayin' Alive", "Immortality", "Heartbreaker" e "I Started a Joke".
O Palco A TARDE FM começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.
