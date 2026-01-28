TURNÊ
Guns N’ Roses em Salvador: Raimundos fará abertura do show
Evento acontece no dia 15 de abril, na Arena Fonte Nova
Por Luiza Nascimento
Um dos principais nomes do rock nacional, Raimundos vai fazer o show de abertura da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, da banda americana Guns N’ Rose, em Salvador. O evento acontecerá no dia 15 de abril, na Arena Fonte Nova.
Unindo hardcore à sonoridade nordestina e letras irreverentes, a banda brasileira levará ao palco sucessos como “Eu Quero Ver o Oco” e “Mulher de Fases”, além do recente single “Maria Bonita”.
Além da capital baiana, o grupo irá se apresentar nos shows de Guns N’ Rose no Campo Grande, Cariacica, Fortaleza, Belém e São Luís.
Sobre o evento
O evento dispõe de oito setores e valores que variam entre R$285 a R$1.500. Os amantes da banda de rock podem comprar os ingressos através da Bilheteria Digital ou na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.
Criada em 1985, Guns N' Roses é uma das principais bandas da história do rock e tem um repertório atemporal com clássicos como "Sweet Child O’ Mine", "Welcome to the Jungle", "Paradise City" e "November Rain".
