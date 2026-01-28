Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURNÊ

Guns N’ Roses em Salvador: Raimundos fará abertura do show

Evento acontece no dia 15 de abril, na Arena Fonte Nova

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/01/2026 - 13:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Guns N’ Roses em Salvador: Raimundos fará abertura do show
-

Um dos principais nomes do rock nacional, Raimundos vai fazer o show de abertura da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, da banda americana Guns N’ Rose, em Salvador. O evento acontecerá no dia 15 de abril, na Arena Fonte Nova.

Unindo hardcore à sonoridade nordestina e letras irreverentes, a banda brasileira levará ao palco sucessos como “Eu Quero Ver o Oco” e “Mulher de Fases”, além do recente single “Maria Bonita”.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além da capital baiana, o grupo irá se apresentar nos shows de Guns N’ Rose no Campo Grande, Cariacica, Fortaleza, Belém e São Luís.

Leia Também:

Noite da Aclamação: 3ª edição homenageia Raul Seixas e promete bater recorde
JAM no MAM abre 2026 com tributo imperdível à Bossa Nova
Bye Bye Verão divulga atrações e datas na Ilha de Itaparica; confira

Sobre o evento

O evento dispõe de oito setores e valores que variam entre R$285 a R$1.500. Os amantes da banda de rock podem comprar os ingressos através da Bilheteria Digital ou na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

Criada em 1985, Guns N' Roses é uma das principais bandas da história do rock e tem um repertório atemporal com clássicos como "Sweet Child O’ Mine", "Welcome to the Jungle", "Paradise City" e "November Rain".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Música do carnaval 2026: conheça os hits na disputa

Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

x