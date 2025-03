Hit do Carnaval? Filha de Heloísa Perissé lança o Trap do Trepa Trepa

Luísa Perissé tem feito sucesso com música - Foto: Reprodução | TikTok

Faltando pouco tempo para o início do Carnaval, uma nova música está viralizando nas redes sociais. Trata-se de 'Trap do Trepa Trepa', que foi feita por Luísa Perissé, filha da atriz e humorista Heloísa Perissé.

A música apareceu durante uma entrevista da jovem artista no Pé no Sofá Pod, podcast comandado por Flávia Alessandra e Giulia Costa. O trecho em que ela apareceu cantando, no entanto, está rendendo no X, antigo Twitter, e no TikTok.

O corte original do momento rendeu mais de 3 milhões de visualizações no TikTok e logo se espalhou em outras plataformas. Muitos internautas também fazem questão de colocar a canção como a "música do carnaval".

Confira a música:

Quem é Luísa Perissé, filha de Heloísa Perissé?

Fruto do casamento entre Lug de Paula e Heloísa Perissé, Luísa tem 25 anos e é atriz. Além de ser filha dos humoristas, ela é neta de Chico Anysio e Nancy Wanderley.

“A Luísa não teve como não ser uma comediante”, declarou a veterana, no podcast, fazendo referência à família de artistas.