Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

É A BAHIA

Inimigos do fim: baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som

Idealizado por Daniela Mercury, o Pôr do Som acontece nesta quinta-feira, 1

Vinicius Viana e Edvaldo Sales

Por Vinicius Viana e Edvaldo Sales

01/01/2026 - 19:54 h
Baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som
Baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som -

Turistas e soteropolitanos aproveitaram bastante a virada do ano em Salvador. Com disposição de sobra e agenda cheia, moradores e visitantes reforçam a fama de “inimigos do fim”, estendendo as celebrações do Réveillon para além da madrugada e ocupando a cidade com música, praia e encontros coletivos.

Foi nesse clima que Roger da Silva Santos, de 26 anos, e Carlos Nascimento, de 39, conversaram com o Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 1, durante o Pôr do Som, projeto anual idealizado por Daniela Mercury que transforma o entardecer do Farol da Barra em um grande palco a céu aberto.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Roger começou o ano novo no Rio Vermelho, seguiu para a praia ainda pela manhã e, sem pensar em descanso, encerrou o dia acompanhando o show de Daniela. Para ele, a maratona é parte da identidade local. “Coisas leves. Baiano tem essa disposição. Vou ficar até o final”, disse, em tom bem-humorado, resumindo o espírito de quem não abre mão de aproveitar cada momento.

Leia Também:

Filho de Daniela Mercury enaltece militância da mãe: “Acho essencial”
Cantora é assaltada e tem figurino de show de Réveillon roubado
Ex-dupla de Zezé, Luciano faz show gospel e valor de cachê surpreende

Já Carlos Nascimento, que veio de Itapetinga, mostra que ser “inimigo do fim” também exige planejamento. Ele passou o Réveillon no Festival Virada Salvador e reservou o primeiro dia do ano para acompanhar Daniela Mercury. “Para a logística funcionar já tem que começar pensando no próximo Réveillon. Salvador não tem jeito, é a terra do axé. A gente tem que vir aqui reenergizar sempre”, afirmou.

A programação, no entanto, não termina tão cedo. Segundo Carlos, a ideia é aproveitar Salvador ao máximo. “Ontem a gente estava lá, viramos com Ivete Sangalo e hoje estamos aqui esperando Daniela Mercury. A gente vai ficar aqui até o final do mês e depois voltamos para o Carnaval”, contou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniela mercury Pôr do Som réveillon Salvador verão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Baianos esticam a virada e lotam Pôr do Som
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x