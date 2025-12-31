Cantora é assaltada e tem figurino de show de Réveillon roubado

A famosa fez um relato sobre o ocorrido - Foto: Ilustratativa | Freepik

Mart’nália passou por um susto nesta terça-feira, 30. A cantora foi vítima de um assalto do Rio de Janeiro, onde levaram seu celular e o figurino que usaria em um show de Ano-Novo, no Palco Samba, na Praia de Copacabana.

Em seu perfil do Instagram, a artista falou brevemente sobre o ocorrido. “Iphone ‘roubadin’. Feliz Ano Novo”, escreveu ela, sem dar muitos detalhes sobre o ocorrido, que aconteceu no cruzamento das ruas Fonte da Saudade e Sacopã.

Segundo informações de uma pessoa próxima da sambista, em entrevista ao jornal O Globo, os criminosos cercaram o carro em que ela estava e elevaram o veículo com todos os pertences dentro.

Apesar do susto, Mart’nália não sofreu ferimentos durante a ação e seguirá com o show, que está previsto para acontecer na noite desta quarta-feira, 31, marcando a virada para 2026.