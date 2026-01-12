Ivete Clareou volta a Salvador com nova edição em 2026

Ivete Sangalo aos palcos em abril - Foto: Reprodução | Redes sociais

Salvador está entre as cidades confirmadas para receber, em 2026, a nova etapa da turnê Ivete Clareou, projeto de samba comandado por Ivete Sangalo que retorna aos palcos em abril com nove apresentações espalhadas pelo Brasil.

O anúncio oficial das cidades foi feito em janeiro e marca a expansão do projeto, idealizado por IESSI e Super Sounds, que estreou reunindo mais de 50 mil pessoas. A capital baiana receberá o show no dia 14 de novembro, consolidando Salvador como uma das praças centrais da turnê, ao lado de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que já haviam sediado apresentações em 2025.

O retorno de Ivete Clareou acontece no dia 4 de abril, em Florianópolis. Na sequência, a turnê passa por Recife (18/04), Rio de Janeiro (01/05), São Paulo (22/08), Belo Horizonte (19/09), Fortaleza (10/10), Salvador (14/11), Ribeirão Preto (28/11) e Campinas (12/12). Os ingressos começam a ser vendidos no dia 27 de janeiro, pelo site da Ingresse.



A nova temporada reforça o sucesso da estreia do projeto, confirmada ainda em dezembro do ano passado nas redes oficiais. Ao todo, Ivete Clareou reuniu cerca de 55 mil pessoas em cinco cidades, somando mais de 30 horas de show e a participação de 31 convidados especiais que dividiram o palco com a cantora.

Além das capitais que já haviam recebido o espetáculo, cinco novos destinos entram no roteiro em 2026, atendendo a pedidos recorrentes dos fãs. A expansão acompanha o crescimento orgânico do projeto, impulsionado pela repercussão positiva e pela mobilização do público nas redes sociais.

“É uma alegria enorme ver o ‘Ivete Clareou’ alcançar essa dimensão. O projeto nasceu com a proposta de celebrar o samba a partir da identidade e da história da Ivete, e a resposta do público superou todas as nossas expectativas", destaca Tiago Maia, sócio da Super Sounds – empresa responsável pela idealização e execução do projeto junto com a IESSI

"A confirmação dessa nova temporada marca um momento muito especial, de consolidação e amadurecimento. Nosso objetivo é crescer cada vez mais e, ainda este ano, levar a turnê para outros países” completa.

“A resposta do público desde a estreia foi determinante para essa nova etapa. O ‘Ivete Clareou’ amadureceu, ganhou identidade própria e hoje é um projeto sólido, que une arte, memória afetiva e uma entrega muito verdadeira da Ivete no palco. É muito gratificante acompanhar esse crescimento orgânico, impulsionado pelo carinho do público e por uma construção artística bem alinhada”, ressalta Cynthia Sangalo, sócia da IESSI.

No palco, Ivete revisita suas raízes musicais e a forte ligação com o samba desde a infância. O espetáculo ultrapassa cinco horas de duração e reúne clássicos do samba e do pagode, além de canções inéditas do projeto e sucessos marcantes de sua carreira.

Pensado como uma imersão no universo do samba, o show conta com palco 360º e elementos visuais que homenageiam nomes históricos do gênero, como Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione. A energia do público é parte essencial da experiência, acompanhando a cantora do início ao fim da apresentação.

“A retomada dessa turnê em 2026 e a confirmação do sonho de cantar samba só reitera que o que vivemos em 2025 foi extraordinário e reforça a necessidade não só minha, de viver isso, mas do público que está avio por viver o samba e a alegria do encontro. 2026 será ainda mais surpreendente. Estaremos em mais lugares, mais cidades, com uma estrutura que supera todas as expectativas. Agora é preparar o coração e abrir o braço para viver o ‘Ivete Clareou’”, comenta Ivete Sangalo.

TURNÊ IVETE CLAREOU

04/04 – Florianópolis

18/04 – Recife

01/05 – Rio de Janeiro

22/08 – São Paulo

19/09 – Belo Horizonte

10/10 – Fortaleza

14/11 – Salvador

28/11 – Ribeirão Preto

12/12 – Campinas

Início das vendas: 27/01, no site da Ingresse.