Jammil e Uma Noites e Luiz Caldas gravam forró em um feat inédito

Rafa Barreto, em parceria com Luiz Caldas, lançará o forró - Foto: Divulgação

Um pouco distante do Axé Music, a banda Jammil e Uma Noites e Luiz Caldas estarão juntos pela primeira vez para lançar um feat com um ritmo inédito. Como aquecimento para o São João, o líder do Jammil, Rafa Barreto, em parceria com Luiz Caldas, lançará o forró “Lua que Anda no Céu”.

A canção, que é a primeira composição em parceria de Manno Góes, um dos principais compositores da Axé Music, autor de músicas que ainda hoje figuram nas mais tocadas dos shows no Brasil, como “Milla” e “Praieiro”, com Ronaldo Bastos, nome consagrado na música brasileira, foi eleito o nono melhor disco de todos os tempos de todo o mundo em um ranking de uma revista norte-americana.

“Essa mistura está no DNA do Jammil, que já gravou forró antes, em outras formações, assim como os encontros fazem parte da nossa história. O próprio Luiz tem parcerias com o Jammil, mas eu fico honradíssimo de poder gravar com ele pela primeira vez e que esse encontro aconteça comigo no Jammil, que é a minha casa. É especial também que seja um forró e que seja uma parceria dos gênios Manno Góes e Ronaldo Bastos, dois caras que deram tantos hits para o repertório nacional, e agora tenho a sorte de ter a minha voz e a minha identidade nesse encontro de gigantes”, celebra Rafa Barreto, líder da banda.

“Ronaldo Bastos é uma das minhas grandes referências da Música Popular Brasileira. Autor de muitas canções que fazem parte das minhas preferidas de todos os tempos, como ‘Sorte’, ‘Um Certo Alguém’, ‘Nuvem Cigana’, ‘Amor de Índio’, entre tantas outras composições fundamentais feitas por ele. Ter a primeira parceria com ele, desfrutando do seu enorme talento e gentileza é um presente, um aprendizado e um prêmio na minha carreira. A gravação da nossa música com a participação de Luiz Caldas, outro artista genial do Brasil, já coloca ‘Lua Que Anda No Céu’ na playlist das melhores gravações de minha carreira. Produzir a gravação dessa faixa me emocionou muito e me permitiu experimentar timbres novos, como a participação do violino de Mário Soares, músico da Orquestra Sinfônica da Bahia que abrilhantou ainda mais essa música tão bonita”, conta Manno Góes.