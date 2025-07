Justin Bieber está bem? Cantor preocupa fãs com vídeo polêmico

Justin Bieber - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após lançar ‘SWAG’, seu novo álbum de estúdio, o cantor Justin Bieber, de 31 anos, voltou a preocupar os fãs. Isso porque ele repostou nos stories do Instagram um vídeo em que o rapper DMX, cujo nome verdadeiro era Earl Simmons, (1970–2021) rejeita a ideia de viver como um homem totalmente “sóbrio”.

A publicação foi feita em meio a especulações persistentes de que ele poderia estar fazendo uso de substâncias ilícitas. O trecho compartilhado por Justin é de uma participação de DMX no programa americano ‘Iyanla, Fix My Life’, exibida originalmente em 2013.

Na entrevista, a apresentadora Iyanla Vanzant pergunta ao agora falecido cantor se ele gostaria de “levar a vida como um homem sóbrio”. Ele então questionou: “Quando você diz limpo, diz sem cannabis? Sem bebida? Nada?”. A jornalista responde: “Nada. Você precisa ser um canal limpo e puro para a voz de Deus.” DMX diz: “Acho que estou exatamente onde preciso estar com Deus.” DMX morreu em abril de 2021, aos 50 anos, após uma parada cardíaca provocada por overdose.

Os fãs ficaram preocupados com a publicação de Justin, principalmente depois de boatos recentes sobre o comportamento do ídolo canadense. Em fevereiro, um representante de Justin lamentou as alegações nocivas sobre o vencedor do Grammy. “Apesar da verdade evidente, as pessoas continuam empenhadas em manter vivas narrativas negativas, sensacionalistas e prejudiciais”, declarou o porta-voz ao site TMZ.

Além disso, o representante afirmou que Justin estava feliz ao lado da esposa, Hailey Bieber, 28, após o nascimento do filho do casal, Jack Blues, em agosto de 2024. Por fim, porta-voz acrescentou que o último ano teria sido “transformador” para o cantor, que encerrou “diversas amizades e relações profissionais que já não faziam sentido”.